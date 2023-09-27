Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Культовый кабриолет Mercedes-Benz 60-х вернули в производство (фото)

Mercedes, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz SL W113, Авто, Автомобили, Родстер, Электрокар, Электромобиль, Фото
Фото: Everrati | Электромобиль внешне не отличается от оригинального авто

Инженеры сделали все возможное, чтобы электрокар сохранил дух оригинального Mercedes-Benz SL W113. Начальная стоимость спорткара составляет 358 280 долларов.

Related video

Ателье Everrati представило свой новый проект на базе родстера Mercedes-Benz SL W113. Спорткар сохранил оригинальный дизайн, но теперь оснащен электромотором. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Mercedes-Benz SL W113 выпускался с 1963 до 1971 года. Эта модель сочетала в себе высокий уровень комфорта и спортивность.

Автомобиль отличается необычной формой крыши, благодаря которой его и прозвали "Pagoda". На выбор предложены два варианта исполнения с жестким или мягким верхом.

В Everrati отметили, что все их Mercedes-Benz SL W113 будут восстанавливаться вручную из старых автомобилей. Они будут соответствовать оригинальной задумке немецких инженеров.

Mercedes-Benz SL W113 Everrati Fullscreen
Автомобиль сохранил все оригинальные детали кузова
Фото: Everrati

Интерьер родстера остался почти без изменений. Тем не менее некоторые приборы заменили, чтобы они отображали информацию о заряде аккумулятора и выходной мощности.

Mercedes-Benz SL W113 Everrati Fullscreen
Интерьер выполнен в оригинальной спецификации
Фото: Everrati

Спорткар оснащен электромотором мощностью 300 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее семи секунд, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Автомобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 68 кВт⋅час. Запас хода составляет до 322 км на одном заряде.

Важно
Двигатель V8 или электромотор: культовый британский спорткар вернули в производство (фото)
Двигатель V8 или электромотор: культовый британский спорткар вернули в производство (фото)

Каждый родстер будет построен по индивидуальному заказу. Начальная цена электромобиля составляет 358 280 долларов.

Ранее Фокус писал, что американское ателье Vigilante представило рестомод Jeep Cherokee первого поколения.