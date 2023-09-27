Культовий кабріолет Mercedes-Benz 60-х повернули у виробництво (фото)

Інженери зробили все можливе, щоб електрокар зберіг дух оригінального Mercedes-Benz SL W113. Початкова вартість спорткара становить 358 280 доларів.

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Ательє Everrati представило свій новий проєкт на базі родстера Mercedes-Benz SL W113. Спорткар зберіг оригінальний дизайн, але тепер оснащений електромотором. Про це розповіли на сайті Top Gear.

Mercedes-Benz SL W113 випускали з 1963 до 1971 року. Ця модель поєднувала в собі високий рівень комфорту та спортивність.

Автомобіль вирізняється незвичайною формою даху, завдяки якій його і прозвали "Pagoda". На вибір запропоновано два варіанти виконання з жорстким або м'яким верхом.

У Everrati зазначили, що всі їхні Mercedes-Benz SL W113 відновлюватимуть вручну зі старих автомобілів. Вони відповідатимуть оригінальному задуму німецьких інженерів.

Автомобіль зберіг усі оригінальні деталі кузова Фото: Everrati

Інтер'єр родстера залишився майже без змін. Проте деякі прилади замінили, щоб вони відображали інформацію про заряд акумулятора і вихідну потужність.

Інтер'єр виконаний в оригінальній специфікації Фото: Everrati

Спорткар оснащений електромотором потужністю 300 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає менш ніж сім секунд, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Автомобіль отримав акумуляторну батарею місткістю 68 кВт⋅год. Запас ходу становить до 322 км на одному заряді.

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Кожен родстер буде побудований за індивідуальним замовленням. Початкова ціна електромобіля становить 358 280 доларів.

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