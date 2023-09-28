75 лет Honda: история японского автогиганта (фото)

Honda начинала с производства мотоциклов, но со временем стала выпускать недорогие авто с хорошей управляемостью. Японский автогигант добился успехов в "Формуле-1", а также выпустил первый в мире гибрид и серийное водородное авто.

В эти дни Honda празднует сразу два важных юбилея – 75-летие основания и 60-летие первого автомобиля. Фокус решил рассказать историю одного из крупнейших автопроизводителей из Страны восходящего солнца.

Соичиро Хонда Фото: Honda

Основатель компании Соичиро Хонда с молодости увлекался гонками и строил автомобили для соревнований. Ровно 75 лет назад, 28 сентября 1948 года, он решил зарегистрировать собственную компанию, причем поначалу занялся выпуском мотоциклов.

Первенец Honda Dream 1949 года

В 1949 году появился дебютный байк Honda Dream, а уже через 10 лет компания выпускала по 100 000 мотоциклов в год и экспортировала их в Европу и США. В гонках же двухколесные Honda не имели равных.

Первый автомобиль японской марки — Honda T360 Фото: Honda

Первые автомобили Honda появились осенью 1963 года и были оснащены мотоциклетными моторами. Сначала представили миниатюрный 30-сильный пикап T360, а за ним последовал компактный двухместный кабриолет Honda S500 мощностью 44 л. с.

Honda S500 Фото: Honda

А уже в 1964 году Honda неожиданно заявилась в чемпионат "Формулы-1" с болидом RA271, оснащенным 1,5-литровым 230-сильным V12. Год спустя он завоевал первую победу в Гран-при Мексики.

Болид "Формулы-1" Honda RA271 Фото: Honda

Впрочем, упор был сделан не на спорткары, а на бюджетные модели. В 1972 году дебютировала компактная Honda Civic, а четыре года спустя – седан Accord. В условиях топливного кризиса середины 70-х экономичные модели с независимой подвеской и хорошей управляемостью стали очень популярными. Спрос на них был настолько велик, что даже пришлось открыть заводы в США и Европе.

Первая Honda Civic, 1972 год Фото: Honda

Затем последовали большой седан Honda Legend, недорогой спорткар CRX и купе Prelude – первый автомобиль с управляемыми задними колесами. В 1986 году основали новое премиальное подразделение Acura, выпускающее более дорогие и роскошные модели.

Honda Accord 1976 года Фото: Honda

Вторая половина 80-х – период громких гоночных успехов Honda. Японская компания доминировала в мотогонках, а также поставляла свои турбомоторы командам "Формулы-1" Williams и McLaren, завоевавших пять чемпионски титулов подряд (1987-1991 годы).

Болиды McLaren с моторами Honda доминировали в "Формуле-1" Фото: Honda

А в 1992 году Honda шокировала всех первым японским суперкаром NSX. При его создании как раз пригодился опыт участия в "Формуле-1", а доводкой авто занимался сам трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Среднемоторную Honda NSX с 270-сильным V6 называли японским Ferrari, ведь он мог соревноваться с именитыми суперкарами.

Honda CR-V Фото: Honda

В 90-х появились заряженная Honda Civic Type-R и кроссовер CR-V, ставший впоследствии самой популярной моделью марки. Особого упоминания заслуживает преемник модели S500 – Honda S2000 с 240-сильным мотором, способным раскручиваться до 9000 об/мин.

Honda S2000 Фото: Honda

А еще именно Honda в 1999 году выпустила первый в мире серийный гибрид Insgight – он на полгода опередил знаменитую Toyota Prius. Сейчас значительная часть Honda являются гибридами и даже суперкар NSX второго поколения электрифицировали.

Honda Insight стала первым серийным гибридом в мире Фото: Honda

Honda стала пионером еще одной технологии – водородных топливных ячеек. В 2008 году она выпустила первый в мире серийный водородный автомобиль FCX Clarity.

Honda FCX Clarity – первое в мире авто с водородными топливными ячейками Фото: Honda

Сейчас в линейке Honda присутствуют как большой кроссовер Pilot и пикап Ridgeline, так и миниатюрные городские авто. Компания производит не только автомобили и мотоциклы, но даже самолеты. И, конечно же, она продолжает участвовать в гонках — ее моторы стоят на непобедимых сейчас болидах Red Bull.

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