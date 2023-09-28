Военный грузовик превратили в практичный дом на колесах для бездорожья (видео)

На постройку этого автодома понадобилось 105 000 долларов и 468 рабочих часов. Внутри есть кухня, спальня, душевая и рабочий кабинет.

В США создали практичный дом на колесах на базе военного грузовика Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска. Он способен справиться с самым суровым бездорожьем. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey.

Владелец автодома по имени Аполло потратил около 105 000 долларов и 468 рабочих часов, чтобы переоборудовать старый грузовик. Внутри даже есть место для мотоцикла.

Снаружи этот грузовик почти не отличается от стандартного авто. Аполло добавил всего несколько ящиков для хранения инструментов и других вещей.

На крыше появились солнечные панели и генератор Honda для питания электроники внутри. По словам владельца, этого достаточно, чтобы жить больше недели без доступа к внешним источникам питания.

На крыше разместили солнечные панели Фото: Скриншот

Большую часть интерьера занимает мебель из Ikea. На кухне установлена раковина и мини-холодильник, а также индукционная плита.

На кухне есть раковина и мини-холодильник Фото: Скриншот

Внутри также есть рабочий кабинет со столом и двумя мониторами. Предусмотрен и резервуар для пресной воды емкостью 245 литров.

Душевая кабина находится внутри грузовика. Она изготовлена по индивидуальному заказу из алюминия. Кровать расположена на лифте, на котором можно поднять ее повыше, чтобы освободить больше места внутри.

У кровати есть собственный лифт Фото: Скриншот

Грузовик оснащен 6,6-литровым турбодизелем мощностью 225 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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