Раскрыты все подробности и характеристики самого стильного кроссовера Toyota (фото)

Новая Toyota C-HR будет доступна только в гибридных модификациях. Топовая версия кроссовера сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 с и проезжать 66 км на электротяге.

Появилась новая информация про кроссовер Toyota C-HR. Модель второго поколения поступит в продажу на европейском рынке с начала 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новая Toyota C-HR 2024 стала гораздо ярче на вид и выполнена в новом фирменном стиле. А вот платформа и габариты авто остались прежними.

Кроссовер теперь доступен только в гибридных версиях Фото: Toyota

Размеры Toyota C-HR 2024:

длина – 4360 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1564 мм;

колесная база – 2640 мм.

Вместе с тем, салон Toyota C-HR стал просторнее, а объем багажника вырос до 388 л в стандартной гибридной версии и 310 л – в плагин-гибриде.

Автомобиль сохранил габариты предшественника Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota C-HR 2024 расширена и теперь включает виртуальный щиток приборов, климат-контроль, камеру, парктроник, подогрев сидений и руля, а также набор систем безопасности. Перечень опций пополнили функция доступ в салон со смартфона и акустика JBL.

Как известно, все Toyota C-HR 2024 являются гибридами. В начальной версии за 34 900 евро установлены 1,8-литровая четверка и электромотор общей мощностью 140 л. с. Расход топлива составляет 4,8 л/100 км.

В салоне появились цифровая панель приборов и большой тачскрин Фото: Toyota

Гибрид с 2,0-литровым двигателем (от 38 900 евро) может быть с одним электромотором или двумя – с передним либо полным приводом. Мощность в обоих случаях одинаковая – 198 л. с.

Удивительно, но топовый подзаряжаемый гибрид Toyota C-HR на 223 силы за 44 900 евро может быть только переднеприводным. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с и проехать 66 км на электротяге.

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