Альтернатива CR-V: представлен новый электрокроссовер от Honda и General Motors (видео)

Кроссовер Honda Prologue — электрический аналог модели CR-V с запасом хода 480 км. У электрокара большой багажник и богатое оснащение.

В США презентована новая Honda Prologue. Первый электрический кроссовер японской марки дебютировал аккурат к ее 75-летию и поступит в продажу с начала 2024 года по цене менее 50 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

Кроссовер несколько крупнее, чем Honda CR-V Фото: Honda

Электромобиль Honda Prologue создан совместно с General Motors и использует платформу GM Ultium, как и его премиальный собрат Acura ZDX, а также новый Cadillac Escalade. Он станет "зеленой" альтернативой Honda CR-V, хотя несколько крупнее бензинового собрата.

Запас хода электрокара превышает 480 км Фото: Honda

Габариты Honda Prologue 2024:

длина – 4877 мм;

ширина 1989 мм;

высота – 1643 мм;

колесная база – 3094 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Honda

Кроссовер Honda Prologue отличается сдержанным дизайном с плавными линиями кузова. У него раскосые фары и изогнутая оконная линия.

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 11,3-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. В мультимедийную систему интегрированы Google Maps.

Объем багажника составляет 713-1634 л Фото: Honda

Разработчики утверждают, что новая Honda Prologue просторнее CR-V, а также обладает вместительным (713-1634 л) багажником. Также внутри много отсеков для мелкой поклажи.

Базовая комплектация Honda Prologue 2024 включает двухзонный климат-контроль, электроприводы кресла водителя и двери багажника, подогрев сидений, беспроводную зарядку для смартфонов. В топовой версии есть панорамная крыша и акустика Bose.

Первым дебютирует вариант с полным приводом на 288 л. с. и 515 Нм, но будет и более доступная переднеприводная версия. Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 480 км, а ее быстрая зарядка на 20% занимает 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выйдет новая Honda CR-V 2023.

Также мы писали, что Honda создала бюджетный электрокар за $7000.