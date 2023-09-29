Почти даром: в США седан Toyota Camry продали на аукционе всего за $25 (фото)

Toyota Camry XV40 попала в ДТП, однако получила не очень большие повреждения и ее ремонт будет несложным. В хорошем состоянии такой седан в США стоит $6340.

На американском аукционе IAAI продали подержанную Toyota Camry 2007 года. Седан ушел с молотка по рекордно низкой цене — всего за 25 долларов. Об этом сообщает сайт Авто24.

На американских аукционах зачастую продают авто после ДТП и эта Toyota Camry XV40 из города Мемфис – не исключение. Впрочем, седан не слишком пострадал.

У авто повреждена задняя часть

Автомобиль получил удар сзади: отсутствует бампер, фонари разбиты, а на крышке багажника видны повреждения. Подушки безопасности не сработали. Ремонт Toyota Camry в США оценили в 5247 долларов, хотя в украинских условиях он стоил бы гораздо меньше.

Седан Toyota Camry 2007 года оснащен 2,4-литровым 158-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой автоматической КПП. Пробег автомобиля составляет 249 300 км. Без повреждений такой седан стоил бы 6340 долларов – такая средняя рыночная стоимость этой модели на американском рынке.

В салоне подушки безопасности не выстрелили

Столь низкая цена Toyota Camry, скорее всего, обусловлена тем, что автомобиль оказался никому не нужен – никто попросту не предложил более высокую ставку.

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