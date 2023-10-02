Skoda готовит бюджетный электрический спорткар с ярким дизайном (фото)

Бюджетный электромобиль Skoda RS может дебютировать уже через два года. Новинка станет самой дешевой заряженной моделью чешского бренда.

Skoda разрабатывает линейку новых электрических моделей. Среди них будет и компактный хэтчбек, который получит заряженную версию RS. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Руководитель Skoda Клаус Зеллмер подтвердил, что заряженные автомобили RS продолжат выпускаться даже после того, как бренд перейдет на производство электромобилей. Среди них будет и чешский аналог Volkswagen ID.GTI.

Новый хэтчбек Skoda будет построен на платформе MEB Entry или A0. Заряженная версия модели будет отличаться особым кузовным обвесом с большим задним спойлером.

Зеллмер отметил, что модели RS останутся достаточно мощными и быстрыми, чтобы соответствовать своему названию. Поэтому даже заряженные электрокары будут сильно отличаться от стандартных автомобилей.

Skoda уже выпускает несколько заряженных электромобилей Фото: Skoda

По слухам, новый хэтчбек будет предложен только с передним приводом и электромотором мощностью до 300 л.с. Его длина составит около 4,1 метра.

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Новинка может дебютировать уже в 2025 году. По словам Зеллмера, цена хэтчбека составит около 25 000 евро (26 315 долларов). Заряженная версия модели будет дороже.

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