В Словакии создали недорогой спортивный электромобиль в стиле 20-х годов (видео)

Спортивный электромобиль Patak Rodster напоминает гоночные болиды 20-х годов. Запас хода кабриолета может достигать 250 км.

Словацкий старт Patak Motors представил свою дебютную модель Rodster. Бюджетный электрический спорткар будут выпускать с августа 2024 года и продавать по цене от 22 900 до 25 400 евро. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Электромобиль способен развить скорость до 130 км/ч Фото: скриншот / YouTube

Новый Patak Rodster – компактный двухместный спорткар с открытыми колесами и длинным капотом. Своим дизайном он напоминает гоночные автомобили 20-х годов, хотя получил и современные диодные фары.

Салон Patak Rodster отделан кожей и деревом. Вместо лобового стекла установлен стеклянный козырек, а за сиденьями предусмотрены дуги безопасности.

Салон отделан кожей и деревом Фото: скриншот / YouTube

Под кузовом в ретро-стиле прячется современная "начинка". Спортивный электромобиль Patak Rodster оснащен 20-сильным мотором и способен развить 130 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 7 с.

На выбор предложены батареи емкостью 10 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 250 км, соответственно. Зарядить электрокар можно за 4-9 часов.

Также анонсирована бензиновая модификация Patak Rodster с мотором мощностью 20 л. с. Она сможет достичь 125 км/ч и будет дешевле – от 16 900 евро.

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