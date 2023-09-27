Итальянцы готовят новый электрический спорткар с запасом хода 805 км (фото)

Электрический спорткар будет основан на новой платформе STLA Medium. Новинка получит 1000-сильную установку и сможет проехать до 805 км на одном заряде.

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Alfa Romeo разрабатывает новый электрический спорткар, который станет преемником легкого родстера 4C. Новинка получит стильный дизайн и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте Autocar.

В Alfa Romeo сосредоточены на обновлении своего модельного ряда. Уже в 2024 году бренд представит свой первый электрокроссовер, а с 2027 года он будет выпускать исключительно электрические автомобили.

Также в планы компании входит электрический спорткар с ретро-дизайном, вдохновленный суперкаром 33 Stradale. Его соперниками станут новые Alpine A110, Porsche Boxster и Lotus Elise.

По слухам, новый спорткар получит название 4E. Оно указывает на электрическую силовую установку новинки.

Новый спорткар станет преемником Alfa Romeo 4C Фото: Alfa Romeo

Руководитель отдела продукции Alfa Romeo Дэниел Гузафаме заявил, что электрический спорткар появится после того, как бренд выпустить пять новых автомобилей. Поэтому модель может дебютировать не раньше 2027 года.

Вероятнее всего, Alfa Romeo 4E будет основан на платформе STLA Medium. Она поддерживает аккумуляторные батареи емкостью до 100 кВт⋅час, которые позволяют обеспечить запас хода до 805 км на одном заряде.

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Спорткар могут оснастить несколькими электромоторами суммарной мощностью до 1000 л.с. Эту силовую установку получит и преемник седана Giulia.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo разрабатывают свой первый электрокроссовер.