Італійці готують новий електричний спорткар із запасом ходу 805 км (фото)

Електричний спорткар буде заснований на новій платформі STLA Medium. Новинка отримає 1000-сильну установку і зможе проїхати до 805 км на одному заряді.

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Alfa Romeo розробляє новий електричний спорткар, який стане наступником легкого родстера 4C. Новинка отримає стильний дизайн і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті Autocar.

В Alfa Romeo зосереджені на оновленні свого модельного ряду. Уже 2024 року бренд представить свій перший електрокросовер, а з 2027 року він випускатиме виключно електричні автомобілі.

Також у плани компанії входить електричний спорткар із ретро-дизайном, натхненний суперкаром 33 Stradale. Його суперниками стануть нові Alpine A110, Porsche Boxster і Lotus Elise.

За чутками, новий спорткар отримає назву 4E. Вона вказує на електричну силову установку новинки.

Новий спорткар стане наступником Alfa Romeo 4C Фото: Alfa Romeo

Керівник відділу продукції Alfa Romeo Деніел Гузафаме заявив, що електричний спорткар з'явиться після того, як бренд випустить п'ять нових автомобілів. Тому модель може дебютувати не раніше 2027 року.

Найімовірніше, Alfa Romeo 4E буде заснований на платформі STLA Medium. Вона підтримує акумуляторні батареї місткістю до 100 кВт⋅год, які дозволяють забезпечити запас ходу до 805 км на одному заряді.

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Спорткар можуть оснастити кількома електромоторами сумарною потужністю до 1000 к.с. Цю силову установку отримає і наступник седана Giulia.

Раніше Фокус повідомляв, що Alfa Romeo розробляють свій перший електрокросовер.