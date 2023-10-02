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Авто

В Словакии создали недорогой спортивный электромобиль в стиле 20-х годов (видео)

Patak Rodster, электрический спорткар, спортивный электромобиль
Фото: скриншот / YouTube | Patak Rodster — двухместный электрический спорткар

Спортивный электромобиль Patak Rodster напоминает гоночные болиды 20-х годов. Запас хода кабриолета может достигать 250 км.

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Словацкий старт Patak Motors представил свою дебютную модель Rodster. Бюджетный электрический спорткар будут выпускать с августа 2024 года и продавать по цене от 22 900 до 25 400 евро. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Patak Rodster, электрический спорткар, спортивный электромобиль Fullscreen
Электромобиль способен развить скорость до 130 км/ч
Фото: скриншот / YouTube

Новый Patak Rodster – компактный двухместный спорткар с открытыми колесами и длинным капотом. Своим дизайном он напоминает гоночные автомобили 20-х годов, хотя получил и современные диодные фары.

Салон Patak Rodster отделан кожей и деревом. Вместо лобового стекла установлен стеклянный козырек, а за сиденьями предусмотрены дуги безопасности.

Patak Rodster, электрический спорткар, спортивный электромобиль Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: скриншот / YouTube

Под кузовом в ретро-стиле прячется современная "начинка". Спортивный электромобиль Patak Rodster оснащен 20-сильным мотором и способен развить 130 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 7 с.

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На выбор предложены батареи емкостью 10 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 250 км, соответственно. Зарядить электрокар можно за 4-9 часов.

Также анонсирована бензиновая модификация Patak Rodster с мотором мощностью 20 л. с. Она сможет достичь 125 км/ч и будет дешевле – от 16 900 евро.

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