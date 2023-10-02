У Словаччині створили недорогий спортивний електромобіль у стилі 20-х років (відео)

Спортивний електромобіль Patak Rodster нагадує гоночні боліди 20-х років. Запас ходу кабріолета може досягати 250 км.

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Словацький старт Patak Motors представив свою дебютну модель Rodster. Бюджетний електричний спорткар випускатимуть із серпня 2024 року і продаватимуть за ціною від 22 900 до 25 400 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Електромобіль здатний розвинути швидкість до 130 км/год Фото: скриншот / YouTube

Новий Patak Rodster — компактний двомісний спорткар із відкритими колесами та довгим капотом. Своїм дизайном він нагадує гоночні автомобілі 20-х років, хоча отримав і сучасні діодні фари.

Салон Patak Rodster оздоблений шкірою і деревом. Замість лобового скла встановлено скляний козирок, а за сидіннями передбачені дуги безпеки.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: скриншот / YouTube

Під кузовом у ретро-стилі ховається сучасна "начинка". Спортивний електромобіль Patak Rodster оснащений 20-сильним мотором і здатний розвинути 130 км/год, а розгін до 50 км/год займає 7 с.

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На вибір запропоновано батареї ємністю 10 і 20 кВт∙год: запас ходу становить 100 і 250 км, відповідно. Зарядити електрокар можна за 4-9 годин.

Також анонсовано бензинову модифікацію Patak Rodster з мотором потужністю 20 к. с. Вона зможе досягти 125 км/год і буде дешевшою — від 16 900 євро.

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