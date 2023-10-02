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Авто

У Словаччині створили недорогий спортивний електромобіль у стилі 20-х років (відео)

Patak Rodster, електричний спорткар, спортивний електромобіль
Фото: скриншот / YouTube | Patak Rodster — двомісний електричний спорткар

Спортивний електромобіль Patak Rodster нагадує гоночні боліди 20-х років. Запас ходу кабріолета може досягати 250 км.

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Словацький старт Patak Motors представив свою дебютну модель Rodster. Бюджетний електричний спорткар випускатимуть із серпня 2024 року і продаватимуть за ціною від 22 900 до 25 400 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Patak Rodster, електричний спорткар, спортивний електромобіль Fullscreen
Електромобіль здатний розвинути швидкість до 130 км/год
Фото: скриншот / YouTube

Новий Patak Rodster — компактний двомісний спорткар із відкритими колесами та довгим капотом. Своїм дизайном він нагадує гоночні автомобілі 20-х років, хоча отримав і сучасні діодні фари.

Салон Patak Rodster оздоблений шкірою і деревом. Замість лобового скла встановлено скляний козирок, а за сидіннями передбачені дуги безпеки.

Patak Rodster, електричний спорткар, спортивний електромобіль Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: скриншот / YouTube

Під кузовом у ретро-стилі ховається сучасна "начинка". Спортивний електромобіль Patak Rodster оснащений 20-сильним мотором і здатний розвинути 130 км/год, а розгін до 50 км/год займає 7 с.

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На вибір запропоновано батареї ємністю 10 і 20 кВт∙год: запас ходу становить 100 і 250 км, відповідно. Зарядити електрокар можна за 4-9 годин.

Також анонсовано бензинову модифікацію Patak Rodster з мотором потужністю 20 к. с. Вона зможе досягти 125 км/год і буде дешевшою — від 16 900 євро.

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