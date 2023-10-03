Преемника Renault Sandero Stepway показали до премьеры (фото)

Новый Renault Kardian — компактный и недорогой кроссовер В-класса. Модель будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями, а за доплату предложат заводское ГБО.

Опубликованы свежие тизеры нового Renault Kardian. Бюджетный кроссовер на базе Dacia Sandero официально презентуют в Рио де Жанейро и 25 октября. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

У кроссовера "двухэтажная" оптика Фото: Renault

На изображениях новый Renault Kardian затемнен, но силуэт и отдельные детали дизайна все же можно разглядеть. Обращают на себя внимание "двухэтажная" оптика, широкая решетка радиатора и изогнутая оконная линия. Фонари выполнены в стиле Renault Captur.

Renault Kardian получит 1,0-литровые моторы Фото: Renault

Кроссовер очень напоминает Dacia Sandero Stepway третьего поколения, который уже не выпускается под маркой Renault — очевидно именно Kardian займет эту нишу.

Ранее дизайн Renault Kardian полностью рассекретили на патентных изображениях и рендеры подтверждают их истинность. У авто высокий клиренс и выраженный пластиковый обвес.

Ранее кроссовер рассекретили на патентных изображениях Фонари выполнены в духе Renault Captur

Кроссовер Renault будет достигать около 4,15 м в длину. Ожидается, что его будут оснащать трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,0 л – 65-сильным атмосферным и 100-сильным турбированным. Также может появиться модификация с заводским ГБО.

Ранее Фокус рассказывал про новый спортивный кроссовер Renault мощностью около 300 л. с.

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