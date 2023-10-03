Замена крыла за $41 000: электропикап Rivian R1T шокировал стоимостью ремонта (видео)

Ремонт Rivian R1T после незначительного ДТП оценили в половину стоимости авто. У пикапа довольно сложная конструкция кузова.

Электрический пикап Rivian R1T впечатляет не только характеристиками и проходимостью, но и затратами на обслуживание. Ремонт электромобиля после ДТП в США оценили в $41 000. Об этом рассказал владелец американской СТО Мэтт Бойетт на своем Youtube-канале.

Небольшая вмятина стала проблемой для владельца Rivian R1T Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Rivian R1T пострадал в легком ДТП в Северной Каролине. На первый взгляд, его повреждения оказались незначительными – на заднем крыле образовалась вмятина. Однако для владельца она оказалась настоящей проблемой.

Заднее крыло Rivian R1T является частью большой панели, включающей секцию крыши со стойками Фото: Rivian

Для начала пикап Rivian пришлось везти на СТО во Флориду, а это 800 км. Но это было только начало, ведь за кузовной ремонт электрокара запросили 41 000 долларов – половину стоимости авто.

Дело в том, что у Rivian R1T нет отдельного заднего крыла – оно является частью огромной кузовной панели, включающей задние стойки и часть крыши. Для его замены нужно снимать лобовое стекло, двери, сиденья и ряд других деталей салона, а также аккумуляторную батарею.

Американец не стал платить и обратился на неофициальное СТО Мэтта Бойетта. Там решили не менять крыло, а "отрихтовать" его. Работы заняли 2 дня и стоили около $2000.

Ранее Фокус рассказывал, что электропикап Rivian R1T взорвался во время подзарядки.

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