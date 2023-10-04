Показал силу: электромобиль Tesla Cybertruck взял на буксир необычный груз (видео)

Электрокар Tesla Cybertruck использовали для перевозки двигателя Raptor Vacuum для космического корабля SpaceX Starship. Масса буксируемого прицепа превысила 2,5 тонны.

Электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировал свои тяговые возможности. Он взял на буксир прицеп с огромным ракетным двигателем SpaceX Raptor. Видео опубликовали на Youtube-канале Starship Gazer.

Электромобиль Tesla Cybertruck сняли на базе компании SpaceX в Техасе 3 октября. Пикап использовали для перевозки двигателя Raptor Vacuum для космического корабля SpaceX Starship.

Масса SpaceX Raptor Vacuum составляет около 1600 кг. Если добавить вес крепления двигателя и самого прицепа, то получится не менее 2,5 тонн.

Впрочем, для Tesla Cybertruck это не должно быть проблемой. Ранее было заявлено, что базовая версия пикапа сможет буксировать 3,4-тонный прицеп, а самая мощная – 6,3-тонный.

На видео очевидно попал один из автомобилей пробной серии, производство которых стартовало в июле. Скорее всего, перевозка ракетного двигателя стала одним из этапов испытаний электрокара. Вскоре должен начаться массовый выпуск пикапов и первые авто будут вручены владельцам.

Ранее Фокус рассказывал про полицейскую версию Tesla Cybertruck, которую создают совместно с Oracle.

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