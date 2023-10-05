Внедорожный родстер: рассекречен самый оригинальный Land Rover Defender (фото)

Кабриолет Land Rover Defender выпустят лимитированной серией. Внедорожнику изменят дизайн задней части и сделают его двухместным.

Land Rover Defender получит новую нестандартную версию. Внедорожник превратят в эффектный кабриолет. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожник стал двухместным

Необычный тюнинг Land Rover Defender выполнит британское ателье Kahn Design. Проект назвали Flying Huntsman 90 Spyder. Как следует из названия, в его основе лежит короткий вариант Defender 90.

У классического Land Rover Defender были версии со складывающейся мягкой крышей, однако новая модель их не получила. В Kahn Design решили это исправить, хотя их внедорожник не похож на своих предков.

Крыша выполнена съемной

Flying Huntsman 90 Spyder постарались сделать похожим на спортивные родстеры. Внедорожник стал двухместным, а за спинками сидений появились два обтекателя. Тканевая крыша выполнена съемной.

Характеристики Land Rover Defender не разглашают. Стандартная модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 200 до 530 л. с.

Внедорожник выпустят лимитированной серией

Всего выпустят только 8 Flying Huntsman 90 Spyder, причем покупатели смогут их персонализировать. Сборку внедорожников наладят на предприятии в Ковентри, где ранее производили суперкары Aston Martin One-77.

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