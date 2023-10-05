Mazda презентовала недорогой спорткар стоимостью менее $20 000 (фото)

Mazda MX-5 изменилась внешне и внутри, а также получила новое оборудование. Спорткару улучшили управляемость, а базовая версия стала мощнее.

В Японии презентована новая Mazda MX-5 2024. Компактный и недорогой спорткар прошел модернизацию и поступит в продажу с января следующего года по цене от 2,9 миллиона иен ($19 500). Об этом сообщается на официальном сайте Mazda.

В линейке осталось и купе-тарга Фото: Mazda

Mazda MX-5 2024 узнается по новой передней и задней оптике. Она теперь полностью светодиодная во всех версиях, а их переднего бампера исчезли противотуманки – их перенесли в фары головного света. Кроме того, предложены новые колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов, а также расширена палитра цветов кузова. Как и прежде, модель доступна в версиях родстер и купе-тарга.

Базовая версия стала мощнее Фото: Mazda

Салон Mazda MX-5 претерпел более существенные изменения. Кабриолету обновили переднюю панель и установили современную мультимедийную систему с увеличенным 8,8-дюймовым тачскрином. Также появились разъемы USB-C и безрамочное зеркало заднего вида.

Начальный 1,5-литровый двигатель стал мощнее – теперь он развивает 135 л. с. Мощность 2,0-литровой четверки осталась неизменной – 184 л. с.

В салоне установлен увеличенный тачскрин Фото: Mazda

Кроме того, новая Mazda MX-5 получила трековый режим. Спорткару перенастроили рулевое управление и установили улучшенный самоблокирующийся дифференциал.

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