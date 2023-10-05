Гость из 70-х: знаменитое американское авто 42 года простояло заброшенным в гараже (фото)

Plymouth Barracuda не выезжал на дороги с 1981 года. Спортивный автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый.

В американском Сиэтле обнаружен отлично сохраненный Plymouth Barracuda 1973 года. За полвека автомобиль проехал менее 6000 км. Об этом сообщается на сайте Craiglist.

Автомобиль хранили в отапливаемом гараже Фото: Craigslist

Выяснилось, что Plymouth Barracuda не выезжал на дороги с 1981 года. Автомобиль поставили в отапливаемый гараж и не эксплуатировали его. На одометре авто – пробег в 5831 км, так что перед нами – настоящая капсула времени.

Салон спорткара выглядит как новый Фото: Craigslist

Plymouth Barracuda 1973 года неплохо сохранился. За 42 года простоя его кузов не поржавел и отлично выглядит, а состояние салона – как у нового авто. Пришлось только заменить бензобак и резину.

Пробег автомобиля составляет 5831 км Фото: Craigslist

Машина без проблем завелась и поехала. Также сохранена толстая папка документов на авто и чеков с СТО.

Этот Plymouth Barracuda оснащен 5,6-литровым V8 на 240 л. с. – самым мощным двигателем для модели 1973 года. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с.

Купе оснащено 240-сильным V8 Фото: Craigslist

Сейчас капсула времени Plymouth Barracuda 1973 года выставлена на продажу. За спорткар планируют выручить 75 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про редкие заброшенные авто, ржавеющие прямо на улицах в Японии.

Также мы писали про 45-летний Cadillac в состоянии нового авто.