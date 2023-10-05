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Авто

Гость из 70-х: знаменитое американское авто 42 года простояло заброшенным в гараже (фото)

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула времени
Фото: Craigslist | Plymouth Barracuda 42 года не выезжал на дороги

Plymouth Barracuda не выезжал на дороги с 1981 года. Спортивный автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый.

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В американском Сиэтле обнаружен отлично сохраненный Plymouth Barracuda 1973 года. За полвека автомобиль проехал менее 6000 км. Об этом сообщается на сайте Craiglist.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула времени Fullscreen
Автомобиль хранили в отапливаемом гараже
Фото: Craigslist

Выяснилось, что Plymouth Barracuda не выезжал на дороги с 1981 года. Автомобиль поставили в отапливаемый гараж и не эксплуатировали его. На одометре авто – пробег в 5831 км, так что перед нами – настоящая капсула времени.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула времени Fullscreen
Салон спорткара выглядит как новый
Фото: Craigslist

Plymouth Barracuda 1973 года неплохо сохранился. За 42 года простоя его кузов не поржавел и отлично выглядит, а состояние салона – как у нового авто. Пришлось только заменить бензобак и резину.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула времени Fullscreen
Пробег автомобиля составляет 5831 км
Фото: Craigslist

Машина без проблем завелась и поехала. Также сохранена толстая папка документов на авто и чеков с СТО.

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Этот Plymouth Barracuda оснащен 5,6-литровым V8 на 240 л. с. – самым мощным двигателем для модели 1973 года. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула времени Fullscreen
Купе оснащено 240-сильным V8
Фото: Craigslist

Сейчас капсула времени Plymouth Barracuda 1973 года выставлена на продажу. За спорткар планируют выручить 75 000 долларов.

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