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Авто

Гість із 70-х: знамените американське авто 42 роки простояло покинутим у гаражі (фото)

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула часу
Фото: Craigslist | Plymouth Barracuda 42 роки не виїжджав на дороги

Plymouth Barracuda не виїжджав на дороги з 1981 року. Спортивний автомобіль чудово зберігся і має вигляд як новий.

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В американському Сіетлі виявлено прекрасно збережений Plymouth Barracuda 1973 року. За півстоліття автомобіль проїхав менше 6000 км. Про це повідомляється на сайті Craiglist.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула часу Fullscreen
Автомобіль зберігали в опалювальному гаражі
Фото: Craigslist

З'ясувалося, що Plymouth Barracuda не виїжджав на дороги з 1981 року. Автомобіль поставили в опалювальний гараж і не експлуатували його. На одометрі авто — пробіг у 5831 км, тож перед нами — справжня капсула часу.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула часу Fullscreen
Салон спорткара виглядає як новий
Фото: Craigslist

Plymouth Barracuda 1973 року непогано зберігся. За 42 роки простою його кузов не поржавів і має чудовий вигляд, а стан салону — як у нового авто. Довелося тільки замінити бензобак і гуму.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула часу Fullscreen
Пробіг автомобіля становить 5831 км
Фото: Craigslist

Машина без проблем завелася і поїхала. Також збережена товста папка документів на авто і чеків з СТО.

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Цей Plymouth Barracuda оснащений 5,6-літровим V8 на 240 к. с. — найпотужнішим двигуном для моделі 1973 року. З 4-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, Plymouth cuda, Plymouth cuda 1973, капсула часу Fullscreen
Купе оснащене 240-сильним V8
Фото: Craigslist

Зараз капсула часу Plymouth Barracuda 1973 року виставлена на продаж. За спорткар планують виручити 75 000 доларів.

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