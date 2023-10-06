Капсула времени с сюрпризом: в США заметили седан Ford 70-х с небольшим пробегом (фото)
Этот Ford Maverick обладает отличным состоянием кузова и ходовой, но скрывает неприятный сюрприз. Седан выставлен на торги в США и уже получил несколько ставок.
В США на продажу выставили седан Ford Maverick 1971 года выпуска. Автомобиль отличается неплохим состоянием и небольшим пробегом. Подробности об авто сообщили на eBay.
Оригинальный Ford Maverick выпускался с 1969 до 1977 года. В 2021 году модель возродили как небольшой пикап.
Этот седан окрашен в синий цвет и имеет отличное состояние кузова. Снаружи он выглядит как новое авто.
Пробег Ford Maverick составляет всего 14 500 км. На днище присутствуют следы ржавчины, но седан не нуждается в ремонте.
Интерьер выполнен из винила, ткани и кожи синего цвета. Спереди и сзади установлены трехместные сиденья.
Главной проблемой этого авто является отсутствие двигателя и трансмиссии. Все остальные детали седана остались на месте.
Тем не менее установить новый двигатель и трансмиссию под капот не составит труда. Эта модель поставлялась с шестицилиндровыми двигателями и мотором V8.
Торги за Ford Maverick заканчиваются уже через два. Сейчас максимальная ставка за авто составляет 3 850 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что на аукцион выставили маслкар Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска.