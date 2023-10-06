В Украине появился новейший заряженный Mercedes за 5,5 миллиона (фото)

Заряженный Mercedes-AMG C63 S E-Performance оснащен гибридной установкой мощностью 680 л. с. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 280 км/ч.

В Украину привезли новый Mercedes-AMG C63 S E-Performance. Сверхмощный спортивный седан заметили во Львове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Седан Mercedes-AMG C63 2023 только недавно начали продавать в Украине по цене немногим более 5 миллионов гривен. Конкретно этот автомобиль стоит не менее 5,5 миллионов гривен, ведь относится к лимитированной серии F1 Edition.

Mercedes-AMG C63 узнается по более агрессивной передней части

Новый Mercedes-AMG C63 S E-Performance существенно отличается от предшественников. Вместо V8 он получил 2,0-литровую турбочетверку на 476 л. с., но ее дополнили 204-сильным электромотором. Результат – 680 к. с. и 1020 Нм, что ощутимо больше, чем у Mercedes C63 прошлого поколения.

С 9-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. К тому же, гибрид Mercedes-AMG C63 может проехать 13 км на электротяге.

Седан получил обвес и задний спойлер

Спортивный седан Mercedes получил управляемые задние колеса и адаптивные амортизаторы. Замедляют его композитные тормоза.

От стандартного Mercedes C-Class W206 заряженная версия узнается по характерной "пасти" решетки радиатора, обвесу, расширенным крыльям и заднему спойлеру. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Пакет F1 Edition добавляет оригинальные 20-дюймовые диски

Версия F1 Edition отличается особым серым цветом с красными акцентами и нестандартными 20-дюймовыми дисками. В отделке салона у нее больше карбона.

К слову, недавно в Киеве сфотографировали предка этого седана — Mercedes C63 AMG 2009 года.

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