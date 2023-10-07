Единственный в своем роде: в Украине нашли необычный грузовик на базе "Запорожца" (фото)

Легкий грузовик "Микрон" построен в 1983 году. Он оснащен двигателем и коробкой передач от "Запорожца" и способен развить скорость до 90 км/ч.

Экспозицию технического музея "Машины времени" в Днепре пополнил необычный автомобиль "Микрон". Легкая грузовая модель существует в одном-единственном экземпляре и у него интересная история. О находке рассказали на странице музея в Facebook.

Необычное грузовое авто случайно обнаружили в Черкассах – оно стояло в гараже, который продали. Его оставили на улице, как ненужное, и вскоре с него сняли двигатель и алюминиевые детали кузова, чтобы сдать на металлолом.

Уникальное авто чуть не уничтожили Фото: Технический музей «Машины Времени»

Машину случайно обнаружил черкасский автолюбитель. Поначалу ее приняли за прототип грузового ЗАЗ-970, однако затем определили, что это самодельное авто, и смогли найти его создателя. Машину построил в 1983 году инженер-механик Анатолий, закончивший КПИ и назвал ее "Микрон".

В основе легкого грузовика лежит рама из труб диаметром 40 мм, а его кузов выполнен из стеклопластика и алюминия марки АМЦАМ (из него делают ложки и сковороды). Грузоподъемность "Микрона" составляет 700 кг: владелец рассказал, что однажды перевез на нем 25 листов шифера общим весом 625 кг.

"Микрон" построен в 1983 году в Черкассах Фото: Технический музей «Машины Времени»

Двигатель на 30 л. с. и коробку передач позаимствовали у "Запорожца". Автомобиль способен разгоняться до 90 км/ч, однако на пустой машине больше 60 км/ч ездить опасно из-за парусности высокого кузова. Анатолий нашел выход – возил с собой танковый аккумулятор в качестве балласта.

Расход топлива составляет всего 4-5 л на 100 км. Ходовая также взята у ЗАЗ, хотя передняя балка – собственной конструкции.

Автомобиль прошел реставрацию Двигатель авто позаимствован у "Запорожца"

Анатолий на "Микроне" несколько раз ездил на Черное и Азовское моря. До Арбатской стрелки добирались за 13 часов. Появление авто на улице всегда собирало толпы заинтересованных граждан.

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