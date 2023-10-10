Неприметный раритет: в Украине обнаружили уникальный самосвал ЛуАЗ (фото)

Выпустили лишь 4-5 самосвалов ЛуАЗ-3320, из которых лишь одно или два авто дошли до наших дней. Легкий грузовик проектировали для сельского хозяйства.

В Закарпатской области нашли очень необычный грузовой ЛуАЗ. Компактный украинский внедорожник превращен в маленький самосвал. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Сзади появился подъемный кузов Фото: topgir.com.ua

Речь не идет про тюнинг ЛуАЗ – этот автомобиль построили на Луцком автозаводе. Всего выпустили лишь 4 или 5 прототипов самосвала, ведь массовое производство модели так и не наладили.

Проект легкой коммерческой модели на базе ЛуАЗ разработали в Научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника" в 1991 году. Автомобиль был предназначен для сельского хозяйства и рассчитан на небольшую нагрузку.

Фото: topgir.com.ua

За основу для самосвала взяли легкий пикап ЛуАЗ-2403, который обслуживал аэропорты. Он получил подъемный кузов, а спереди к нему можно было подключить навесное оборудование – циркулярную пилу или измельчитель сена.

Самосвал ЛуАЗ-3320 оснащен 1,2-литровым 40-сильным двигателем МеМЗ-969А, а также 4-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

Под капотом установлен 40-сильный двигатель Фото: topgir.com.ua

До наших дней дошли лишь один или два ЛуАЗ-3320. Конкретно этот автомобиль на протяжении 20 лет активно эксплуатировали. Он проржавел и требует ремонта и реставрации.

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