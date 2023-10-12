В Германии продается яркий тюнингованный "Запорожец" из Украины (фото)
Старый "Запорожец" занижен, получил передний спойлер и сдвижную крышу. Тюнинг ЗАЗ-968М также включает установку пневмоподвески.
В Германии продают необычный тюнингованный ЗАЗ-968М 1983 года. "Запорожец" оказался из Украины. Объявление о продаже авто появилось на известном сайте mobile.de.
Купить "Запорожец" предлагают за 9900 евро, что немало для бюджетной украинской модели. Впрочем, автомобиль серьезно доработан.
Тюнинг ЗАЗ-968М выполнили еще несколько лет назад. "Запорожец" был частым гостем различных автошоу и фестивалей в Киеве.
Автомобиль не только отреставрирован, но также занижен и получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Его колеса получили отрицательный развал и низкопрофильную резину.
Тюнинг "Запорожца" также включает дополнительные фары, передний спойлер и жалюзи на заднем стекле. Кроме того, появилась сдвижная крыша.
ЗАЗ-968М оснащен стандартным 1,2-литровым двигателем V4 мощностью 39 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Заявленный пробег автомобиля составляет 12 000 км.
Примечательно, что в объявлении указано, что "Запорожец" находится в Козине под Киевом, однако на украинских сайтах его не продают.
Ранее Фокус рассказывал про горбатый "Запорожец", тюнингованный в Болгарии — в него вложили 60 000 евро.
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