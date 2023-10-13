В Украине растет спрос на авто из Китая: самые популярные марки и модели (фото)

Чаще всего в нашу страну завозят новые электромобили из Китая. Самый популярный автомобиль в Украине – китайского производства.

Продажи китайских автомобилей в Украине демонстрируют уверенный рост. С января по сентябрь украинцы приобрели 8,2 тыс. легковых авто из Китая. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Примечательно, что новых авто из Китая приобрели больше, чем подержанных – 5,4 тыс. против 2,8 тыс. Немецких или французских машин, к примеру, больше продают именно с пробегом.

Honda M-NV – одна из самых популярных моделей из Китая Фото: autohome.com.cn

Доля китайских моделей на украинском авторынке составила 13% в сегменте новых машин и 2% — среди подержанных. 80% авто из Китая – электрокары: чаще всего ввозят модели Volkswagen и Honda. Лидеры среди новых и б/у авто одни и те же – Volkswagen ID.4 и Dongfeng/Honda M-NV. К слову, именно VW ID.4 стал самой продаваемой новой моделью в Украине.

Самые популярные новые автомобили из Китая:

Volkswagen ID.4 – 1738 шт. Dongfeng/Honda M-NV – 549 шт. Chery Tiggo 4 – 345 шт. Volkswagen ID.6 – 336 шт. Honda e – 265 шт.

Самые популярные б/у авто из Китая:

Volkswagen ID.4 – 1080 шт. Dongfeng/Honda M-NV – 446 шт. Volkswagen ID.6 – 208 шт. Honda e – 124 шт. Tesla Model Y – 101 шт.

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