На украинский рынок выйдет недорогой семейный кроссовер с богатым оснащением (фото)
JAC JS6 — 4,6-метровый пятиместный кроссовер с большим багажником. Модель оснащена бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с.
В нашей стране появится новый JAC JS6. Кроссовер крупнее JAC JS4 и станет флагманской моделью китайского бренда на украинском рынке. Подробности авто раскрыли на сайте JAC в Украине.
Кроссовер JAC JS6 – пятиместная модель с выразительным дизайном. У него покатая крыша и рельефные боковины, а диодные фары и фонари соединены диодными вставками.
Габариты JAC JS6 2023:
- длина — 4605 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1700 мм;
- колесная база — 2720 мм.
В салоне на передней панели расположены два дисплея. Кнопки климата выполнены сенсорными, а вместо рычага предусмотрен круглый джойстик. В отделке использована кожа, а спереди установлены спортивные кресла. У кроссовера большой багажник объемом 670-1080 л.
Китайский кроссовер JAC JS6 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с. и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Он способен развить 180 км/ч.
Новый JAC JS6 в Украине предложат в одной версии Luxury за 999 000 гривен. Он получит панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, электропривод и подогрев сидений, систему контроля "слепых" зон.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли гибридный китайский кроссовер за $90 000.
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