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На український ринок вийде недорогий сімейний кросовер із багатим оснащенням (фото)

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Фото: JAC | JAC JS6 стане флагманом китайської марки в Україні

JAC JS6 — 4,6-метровий п'ятимісний кросовер із великим багажником. Модель оснащена бензиновим турбомотором потужністю 181 к. с.

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У нашій країні з'явиться новий JAC JS6. Кросовер більший за JAC JS4 і стане флагманською моделлю китайського бренду на українському ринку. Подробиці авто розкрили на сайті JAC в Україні.

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Кросовер оснащений 181-сильним турбомотором
Фото: JAC

Кросовер JAC JS6 — п'ятимісна модель із виразним дизайном. У нього похилий дах і рельєфні боковини, а діодні фари і ліхтарі з'єднані діодними вставками.

Габарити JAC JS6 2023:

  • довжина — 4 605 мм;
  • ширина — 1 890 мм;
  • висота — 1 700 мм;
  • колісна база — 2 720 мм.
JAC JS6, новий JAC JS6, кросовер JAC, JAC JS6 2023, китайський кросовер Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: JAC

У салоні на передній панелі розташовані два дисплеї. Кнопки клімату виконані сенсорними, а замість важеля передбачено круглий джойстик. В оздобленні використана шкіра, а спереду встановлені спортивні крісла. У кросовера великий багажник об'ємом 670-1080 л.

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Китайський кросовер JAC JS6 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 181 к.с. і 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Він здатний розвинути 180 км/год.

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У кросовера великий багажник
Фото: JAC

Новий JAC JS6 в Україні запропонують в одній версії Luxury за 999 000 гривень. Він отримає панорамний дах, двозонний клімат-контроль, датчики світла і дощу, камери кругового огляду, електропривод і підігрів сидінь, систему контролю "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну привезли гібридний китайський кросовер за $90 000.

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