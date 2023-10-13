Ford изобрел необычные солнцезащитные козырьки, которые могут разбивать стекла (фото)
Будущие автомобили Ford планируют оснастить солнцезащитными козырьками с необычной конструкцией. Они позволят быстро разбить стекло в случае ДТП.
Ford запатентовал новую технологию для своих автомобилей. Автопроизводитель планирует оснастить некоторые модели солнцезащитными козырьками, которые могут разбивать стекла. Об этом рассказали на сайте Motor1.
В патенте описывается инновационный солнцезащитный козырек. Он установлен на металлическом стержне, который позволяет поворачивать его по мере необходимости.
Солнцезащитный козырек можно снять, чтобы достать металлический стержень. С одной из его сторон есть заостренный наконечник, которым можно легко разбить стекло.
Обычно инструменты для разбивания стекла имеют форму небольшого молотка. Тем не менее в Ford решили пойти другим путем.
В патенте ничего не сказано о защите от случайного контакта с лобовым стеклом. Несмотря на это, такой инструмент может пригодиться в случае ДТП с опрокидыванием авто.
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