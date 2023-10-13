Toyota показала компактный внедорожный минивэн с нестандартным салоном (фото)

Toyota X-Van Gear предлагает просторный интерьер с трансформируемыми сидениями. Также производитель продемонстрировал свой самый роскошный минивэн Vellfire Spacious Lounge.

На Японской выставке мобильности 2023 года Toyota представит новый внедорожный минивэн X-Van Gear. Также компания показала роскошную версию модели Vellfire. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Toyota X-Van Gear отличается необычным дизайном с раздельной передней оптикой. Новинка также получит раздвижные боковые двери для более удобной посадки внутрь.

Toyota X-Van Gear получила необычные двери Фото: Toyota

На крыше размещен дополнительный багажник. Еще одной особенностью Toyota X-Van Gear является отсутствие средних стоек.

Габариты Toyota X-Van Gear:

длина — 4695 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1855 мм.

В интерьере Toyota X-Van Gear установлены шесть сидений, которые можно свободно трансформировать, настраивая его под себя. Их можно использовать как стол для пикника.

Минивэн Toyota Vellfire Spacious Lounge предлагает новый уровень роскоши. Внутри установлены только четыре сиденья, что позволило обеспечить больше места для ног.

Toyota Vellfire Spacious Lounge отличается роскошным интерьером Фото: Toyota

В интерьере расположен 48-дюймовый информационно-развлекательный дисплей для задних пассажиров. Также появились динамики, которые встроены в задние подголовники сидений. Есть и место для двух бутылок шампанского.

В багажнике разместили вешалку для одежды. Помимо этого более между водителем и задними пассажирами расположена перегородка.

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