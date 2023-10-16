Новый Nissan X-Trail 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Nissan X-Trail 2024 изменится внешне и внутри. Модель будет доступна в бензиновых и гибридных версиях.

В интернет попало первое фото нового Nissan X-Trail. Кроссовер пройдет фейслифтинг и будет презентован в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Nissan X-Trail сохранит знакомый угловатый дизайн с высоким капотом. Обновленная модель отличается увеличенной решеткой радиатора и измененным передним бампером. На шпионских фото также видно, что у кроссовера несколько изменены фонари.

Кроссовер получит новую мультимедийную систему Фото: carscoops.com

Салон Nissan X-Trail 2024 также претерпит изменения. Кроссовер получит улучшенную виртуальную панель приборов и новую мультимедийную систему с увеличенным тачскрином. В линейке останутся версии модели на 5 и 7 мест.

Также стало известно, что американский вариант модели Nissan Rogue потеряет 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель. Таким образом, во всем мире бензиновые версии будут комплектоваться 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором (в разных странах его мощность составляет от 163 до 204 л. с.). Также в линейке останутся гибридные модификации e-Power мощностью 204 и 213 л. с.

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