Быстрый разгон и 4 л на 100 км: представлен первый в мире гибридный мотоцикл (видео)

Гибридный мотоцикл Kawasaki Ninja 7 оснащен силовой установкой с пиковой мощностью 68,5 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и расходует всего 4 л на 100 км.

Kawasaki выводит на рынок линейку "зеленых" моделей. Сначала появились первые электробайки японской марки, а теперь к ним присоединился и гибрид Kawasaki Ninja 7. Об этом сообщается на официальном сайте японского бренда.

Байк получил 68,5-сильную гибридную установку Фото: Kawasaki

Новый Kawasaki Ninja 7 — первый в мире серийный гибридный мотоцикл. Он оснащен 451-кубовым двухцилиндровым бензиновым двигателем и 12-сильным электромотором.

Суммарная отдача гибридной установки составляет 58 л. с. в обычном режиме и 68,5 л. с. – при активации функции e-Boost. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4 с, во втором – 3 с.

Расход топлива составляет 4 л на 100 км Фото: Kawasaki

Гибрид Kawasaki Ninja 7 демонстрирует динамику на уровне байков с моторами объемом 650-700 кб. см, но при этом расходует всего 4 л на 100 км – как 250-кубовые мотоциклы.

Бензиновый двигатель может глушиться на светофоре, а на малых скоростях мотоцикл Kawasaki способен передвигаться вперед и назад на электротяге. Он оснащен 6-ступенчатой роботизированной КПП и получил цифровой щиток приборов.

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