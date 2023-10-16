Роскошный салон и запас хода 820 км: первый минивэн Volvo показали до премьеры (фото)

Электромобиль Volvo EM90 достигает 5,2 м в длину и весит 2,7 тонны. Роскошный минивэн обещает быть очень просторным внутри и богато оснащенным.

В интернете опубликованы фото Volvo EM90. Первый минивэн в истории шведской марки официально презентуют 12 ноября и будут выпускать в Китае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Минивэн Volvo EM90 – роскошная семейная модель, которую называют "скандинавской гостиной на колесах". У авто граненый дизайн с высоким коротким капотом и изогнутой оконной линией. Задние двери выполнены сдвижными. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

Новый Volvo EM90 построен на электрической платформе SEA, а его ближайшим родственником будет шведско-китайский Zeekr 009. Две модели сопоставимы по размерам.

Запас хода электрокара достигнет 820 км Фото: CarNewsChina

Габариты Volvo EM90 2024:

длина – 5206 мм;

ширина – 2024 мм;

высота – 1859 мм;

колесная база – 3205 мм;

масса – 2763 кг.

Салон Volvo EM90 не показали, но наверняка минивэн получит виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой тачскрин. Стандартная версия будет шестиместной, но также ожидается роскошный четырехместный вариант.

Как и у собрата Zeekr 009, базовый вариант будет шестиместным Фото: Geely

Ожидается, что комплектация Volvo EM90 будет включать камеры кругового обзора, систему полуавтономного вождения, монитор для задних пассажиров, а также электропривод, подогрев и вентиляцию кресел первого и второго ряда.

Пока рассекречены характеристики базового EM90. Электромобиль Volvo получит 272-сильный мотор, а его максимальную скорость ограничат на 180 км/ч. Также запланирован топовый 544-сильный вариант с разгоном до 100 км/ч за 4,5 с.

На выбор предложат аккумуляторные батареи на 116 и 140 кВт∙ч. Запас хода Volvo EM90 составит примерно 700 и 820 км, соответственно.

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