Итальянцы готовят роскошный электрический минивэн с большим запасом хода (фото)

Новый электрический минивэн будет ориентирован на рынок Китая и может поступить в продажу в 2027 году. Новинка получит запас хода около 600 км на одном заряде.

Итальянский бренд Alfa Romeo разрабатывает полностью электрический минивэн. Новинка может получить роскошный интерьер и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Руководитель отдела дизайна Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос заявил, что бренд рассматривает возможность производства электрического минивэна. Он может быть вдохновлен моделью Autotutto, которая выпускалась с 1954 до 1983 года.

Alfa Romeo Autotutto Фото: Wikipedia

Минивэны снова становятся популярными. Поэтому многие автопроизводители создают такие модели.

Ожидается, что преемник Alfa Romeo Autotutto может быть построен на платформе STLA Large от Stellantis. Он получит роскошный интерьер с дорогими материалами.

Вероятнее всего, семейная модель будет ориентирована на рынок Китая. Там подобные модели пользуются большим спросом.

Платформа STLA Large поддерживает несколько электромотором суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка может получить несколько модификаций с максимальным запасом хода около 600 км на одном заряде.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo.

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