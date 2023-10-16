Авангард из 80-х: в Киеве заметили редкое французское спортивное авто (фото)

Citroen CX был одной из самых необычных моделей своего времени. Седан оснащен гидропневматической подвеской и обладает неплохой аэродинамикой.

В Киеве сфотографировали необычный Citroen CX 1987 года. Сам по себе преемник легендарного Citroen DS — редкость в Украине в наши дни, а конкретно этот автомобиль относится к редкой спортивной его версии. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Citroen CX выпускали с 1974 по 1991 годы. Модель получилась не менее авангардной, чем ее предшественник Citroen DS.

Заряженная версия GTi Turbo узнается по оригинальному заднему спойлеру Фото: Topcars UA

По меркам своего времени, Citroen CX обладал отличной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,36. Не менее оригинальным был и салон с односпицевым рулем и ленточными приборами (на ранних моделях). К тому же, автомобиль получил гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом.

Всего выпустили 1,17 миллиона Citroen CX, однако замеченный в Киеве автомобиль гораздо более редкий. Спортивный Citroen CX GTi Turbo оснащен 2,5-литровой 168-сильной турбочетверкой.

Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 220 км/ч. Внешне от стандартной модели его отличает задний спойлер.

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