Вдвое дороже оригинала: новый китайский электрокар оказался копией минивэна Hyundai (фото)

Новый Li Auto Mega — шестиместный электрический минивэн длиной около 5 метров. Запас хода авто составит примерно 600 км, а зарядка батареи на 65% займет всего 10 минут.

Опубликованы первые фото нового Li Auto Mega. Электрический минивэн оказался клоном Hyundai Staria. Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Li Auto Mega получился очень похожим на Hyundai Staria. У него знакомый силуэт с большим углом наклона лобового стекла, а передняя часть с тоненькой диодной полосой – практически такая же, как у южнокорейской модели.

Запас хода электрокара составит 600 км Фото: CarNewsChina

Новый Li Auto Mega достигает более 5 м в длину и обладает продуманной аэродинамикой: коэффициент его лобового сопротивления равен всего 0,21. Этого добились благодаря таким решениям, как выдвижные дверные ручки.

На фото салона можно увидеть, что китайский минивэн предложат в шестиместном исполнении. Он получит панорамную крышу, большой тачскрин мультимедиа и отдельный монитор для задних пассажиров.

В салоне предусмотрен отдельный монитор для задних пассажиров Фото: CarNewsChina

Характеристики Li Auto Mega пока держатся в секрете. Известно лишь, что запас хода электрокара составит около 600 км. Его 800-вольтная силовая установка сможет поддерживать сверхбыструю зарядку: в таком режиме подзарядить авто на 65% можно будет всего за 10 минут.

Новый Li Auto Mega презентуют в Китае в декабре. Его продажи стартуют в начале 2024 года по цене от 500 000 юаней ($68 000), то есть он будет почти вдвое дороже Hyundai Staria.

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