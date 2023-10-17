Запас хода до 320 км и цена менее 20 000 евро: представлен электрокар Citroen e-C3 (видео)

Электромобиль Citroen e-C3 — компактный четырехметровый кросс-хэтчбек В-класса с высоким клиренсом и большим багажником. Его оснастили 113-сильным мотором, а запас хода может достигать 320 км.

Во Франции дебютировал новый Citroen C3. Хэтчбек четвертого поколения претерпел большие перемены и стал электромобилем – это подчеркивает новое его название e-C3 (не путать c Citroen eC3 для азиатских стран). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Steallantis.

Дизайн стал Citroen e-C3 солиднее Фото: Stellantis

Новый Citroen e-C3 поступит в продажу с начала 2024 года и станет одной из самых доступных моделей французского бренда. На первых порах будет стоить от 23 300 евро, но в 2025 году появится новая начальная версия за 19 990 евро. То есть, дешевле только миниатюрный Citroen Ami. Производство модели налажено в Словении.

Дизайн Citroen e-C3 2024

Новый Citroen e-C3 позиционируют, как кросс-хэтчбек, поэтому его дизайн стал еще более "внедорожным", чем у предшественника. Внешний вид выполнен в новом фирменном стиле, дебютировавшем на концепт-каре Citroen Oli.

Хэтчбек несколько подрос в размерах Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen e-C3 выглядит солиднее благодаря высокому капоту и расширенным крыльям. У него оригинальные С-образные фары и фонари. Нижняя часть прикрыта защитным пластиковым обвесом, а клиренс увеличен до 163 мм.

Кроме того, предусмотрены широкие возможности персонализации авто – можно выбрать двухцветную окраску с черной или белой крышей, а также украсить задние стойки французским флагом. Также доступны колесные диски диаметром до 17 дюймов.

Запас хода электрокара достигает 320 км Фото: Stellantis

В основе Citroen e-C3 лежит новая архитектура Smart Car Platform. Хэтчбек по-прежнему относится к В-классу, но несколько подрос в размерах.

Габариты Citroen e-C3 2024:

длина – 4,01 м;

ширина – 1,76 м;

высота – 1,57 м.

Citroen e-C3 оснастили большим тачскрином и проекцией на лобовое стекло Фото: Stellantis

Салон и комплектация Citroen e-C3 2024

В салоне улучшены материалы отделки и изменен дизайн. Электромобиль Citroen получил компактный руль, тоненький виртуальный щиток приборов и огромный 10,2-дюймовый тачскрин. К тому же, в бюджетном авто предусмотрена продукция на лобовое стекло.

Новый Citroen e-C3 получил мягкие сиденья Advanced Comfort Seats, заполненные специальной пеной. Посадка за рулем стала выше. Объем багажника увеличен до 310 л.

Хэтчбек получил комфортабельные сиденья Фото: Stellantis

Среди доступного для модели оборудования – климат-контроль, навигация, парктроник, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, датчики света и дождя. Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Электромобиль Citroen e-C3, характеристики

Хэтчбек получил электромотор на 113 л. с., позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 11 с и развивать 135 км/ч.

Объем багажника составляет 310 л Фото: Stellantis

Поначалу на рынок выходит версия Citroen e-C3 с батареей на 44 кВт∙ч и запасом хода 320 км. Базовый вариант за 20 тыс. евро получит батарею меньшей емкости и сможет проехать до 200 км. Быстрая зарядка электрокара (мощностью 100 кВт) на 80% займет 26 минут.

Подвеска Citroen e-C3 дополнена технологией Progressive Hydraulic Cushions (PHC) – гидравлическими упорами амортизаторов, делающими езду очень мягкой и комфортабельной, как с пневмоподвеской.

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