Возвращение легенды: итальянцы возродили знаменитый спорткар Audi 70-х (фото)

Italdesign Asso di Picche In Movimento во многом повторяет оригинальный концепт-кар Audi 1973 года. Купе имеет клиновидный силуэт и футуристичный интерьер.

Итальянская студия дизайна Italdesign показала современную версию концепт-кара Audi Asso di Picche 1973 года. Новинка сохранила узнаваемость, но сильно преобразилась внешне. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Оригинальный Audi Asso di Picche был представлен в 1973 году. Это футуристичный концепт-кар с клиновидным силуэтом на базе модели Audi 80. Позже на его основе был создан хэтчбек Volkswagen Scirocco первого поколения.

Italdesign Asso di Picche In Movimento создан в честь юбилея оригинального концепт-кара Фото: Italdesign

Italdesign Asso di Picche In Movimento имеет похожий на оригинальный концепт-кар силуэт, но с более гладкими линиями кузова. Также он отличается современной оптикой и новыми колесными дисками.

Задняя оптика состоит из нескольких элементов Фото: Italdesign

Новый проект создан в честь 50-летия оригинального концепт-кара. Именно поэтому новая модель во многом похожа на Audi Asso di Picche.

В интерьере установлен необычный плоский руль и прозрачная панель приборов. Всего в салоне предусмотрены четыре посадочных места, а сиденья заднего ряда можно спрятать.

В интерьере установлен необычный руль Фото: Italdesign

Пока Italdesign Asso di Picche In Movimento существует только в цифровом виде. Тем не менее итальянская студия дизайна собирается создать и физическую версию концепт-кара.

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