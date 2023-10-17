Недорогой семиместный кроссовер Citroen показали на первых изображениях

Новый семейный кроссовер Citroen станет преемником модели C3 Aircross. Ожидается, что авто будет доступно в бензиновых и электрических версиях.

Новый семиместный кроссовер Citroen показали на первых тизерах. Автомобиль появился на видео во время презентации нового электрокара Citroen e-C3. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Модель предложат в бензиновых и электрических версиях Фото: Stellantis

Новая модель станет преемником Citroen C3 Aircross. Пока неизвестно, сохранит ли модель это название, но точно видно, что она будет серьезно отличаться от нового Citroen C3 Aircross, представленного ранее для азиатского рынка.

На тизерах видно, что дизайн авто станет более "внедорожным" — с высоким капотом и обилием граней. Передняя часть с С-образными диодными фарами выполнена в новом фирменном стиле – как у концепт-кара Citroen Oli или того же e-C3.

Компактный кроссовер станет семиместным Фото: Stellantis

На видео особенно подчеркнули, что кроссовер Citroen получит три ряда сидений. Естественно, для этого длину автомобиля увеличат: она прибавит примерно 17 см и достигнет 4,32 м.

Как и Citroen e-C3, кроссовер построят на новой архитектуре Smart Car Platform. Ожидается, что модель предложат в бензиновых и электрических версиях. К слову, близким родственником модели будет новый Opel Crossland.

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