Новый пикап Peugeot получил бронированную версию украинского производства (фото)

Пикап Peugeot Landtrek бронирован по стандарту B6, то есть выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм. С виду новая версия не отличается от стандартной модели.

Новый Peugeot Landtrek в Украине теперь доступен и в бронированной версии. Разработали ее отечественные мастера. Об этом сообщается на официальном сайте украинского представительства марки.

Рамный пикап Peugeot Landtrek доработали в украинской компании REFORM. Автомобиль защищен по стандарту B6, то есть выдерживает обстрел из автомата либо снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

Пикап не отличается от стандартной модели Фото: Peugeot

Peugeot Landtrek получил бронекапсулу из баллистической стали, а также противоминную защиту. Пуленепробиваемое многослойное стекло дополнено покрытием из поликарбоната, спасающим от осколков.

Отдельная защита предусмотрена для моторного отсека. На крыше появился эвакуационный люк. За доплату на пикап Peugeot Landtrek могут установить систему пожаротушения, а также кунг и подогрев стекла.

Дверям усилили петли Фото: Peugeot В крыше появился люк Фото: Peugeot

Визуально бронированный Peugeot Landtrek практически ничем не отличается от стандартной модели. Его подвеску и дверные петли усилили. Напомним, пикап комплектуют 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем.

Ранее Фокус сообщал, что бронированную модификацию получил и кроссовер DS 7, причем он оснащен гибридной установкой.

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