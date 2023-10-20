Мастера плагиата: советские копии западных автомобилей (фото)

Многие советские модели копировали дизайн или конструкцию у европейских и американских авто. Даже у "Запорожца" и УАЗа "Буханки" есть иностранные прообразы.

Не секрет, что в СССР активно копировали многие западные разработки. В автомобильной отрасли подобный плагиат было особо распространен и он виден невооруженным глазом, если взглянуть на советские автомобили их прообразы из Европы и Америки. Фокус расскажет про легковые авто из СССР, скопированные с западных моделей.

ГАЗ-А и Ford-A

ГАЗ-А Фото: "За рулем" Ford A Фото: Ford

Уже первое массовое легковое авто из СССР оказалось копией "капиталистической" модели. ГАЗ-А 1932 года ничем не отличался от Ford A, ведь советское правительство приобрело у Генри Форда лицензию на выпуск этих 40-сильных авто. А грузовики Ford AA стали в СССР ГАЗ-АА. К слову, первые экземпляры Ford A собрали в Харькове, пока Горьковский автозавод еще строился.

ГАЗ М1 и Ford Model B

ГАЗ М1 Фото: "За рулем" Ford Model B Фото: Ford

На смену ГАЗ-А в 1936 году пришла модель М1, которая является копией более современного Ford Model B 1932 года. Американское авто комплектовали 3,3-литровой 50-сильной четверкой и 3,6-литровыми V8 на 75-90 л. с., однако "Эмка" была исключительно четырехцилиндровой.

Л-1 (ЗиС-101) и Buick Limited

Л-1 был прототипом ЗиС-101 Buick 32-90 Фото: General Motors

Прототип первого советского представительского авто Л-1 был точной копией Buick 32-90. Серийная же модель ЗиС-101 получила более современный кузов от американской компании Budd, но сохранила всю начинку от Buick, включая 5,7-литровую рядную восьмерку на 110 л. с.

ЗиС-110 и Packard 180

ЗиС-110 Фото: Drom Packard 180

Иосиф Сталин очень любил автомобили марки Packard, поэтому неудивительно, что советский лимузин ЗиС-110 стал клоном Packard 180. Правда, авто Сталина удлинили, а объем его восьмерки увеличили до 6 литров.

"Москвич-400" и Opel Kadett

"Москвич-400" Фото: "За рулем" Opel Kadett Фото: Opel

В 1945 году целый завод Opel был демонтировал в Германии и вывезен в Москву в качестве послевоенной репарации. Таким образом бюджетный Opel Kadett 1938 года превратился в "Москвич-400". К концу 40-х эта модель была уже устаревшей, но в СССР ее выпускали до 1956 года.

ГАЗ-13 "Чайка" и Packard Carribean

ГАЗ-13 "Чайка" Packard Carribean

Копировать Packard в СССР продолжили и в 50-е годы. "Чайка" внешне повторяет Packard Carribean 1955 года и даже эмблема на решетке радиатора у нее похожа. В то же время, конструкцию 3-ступенчатой автоматической КПП с кнопками вместо рычага подсмотрели у трансмиссии Chrysler TorqueFlite.

УАЗ "Буханка" и Jeep Forward Control

УАЗ-450 Jeep Forward Control

В это трудно поверить, но даже у УАЗ-450 1958 года дизайн не был самобытным. "Буханка" явно создавалась с оглядкой на Jeep Forward Control, который появился двумя годами ранее. К тому же, обе модели полноприводные и созданы для бездорожья.

ЗАЗ-965 и Fiat 600

ЗАЗ-965 Фото: ЗАЗ Fiat 600 Фото: Fiat

Дизайн горбатого "Запорожца" явно создан под влиянием массового Fiat 600, который выпускался в социалистической Югославии под маркой Zastava. Хотя следует отметить, что о прямом копировании внешности в данном случае речь все же не идет, да и конструкция у украинской малолитражки иная.

ЗАЗ-968 и NSU Prinz

ЗАЗ-968 Фото: ЗАЗ NSU Prinz

Даже у ЗАЗ-968 был свой прообраз – немецкий NSU Prinz 1961 года. Схожесть двух моделей видна невооруженным глазом, но нужно отметить, что и NSU копировал дизайн Chevrolet Crovair. К слову, он Prinz также был заднемоторным, но двухцилиндровым.

ВАЗ-2101 и Fiat 124

ВАЗ-2101 Фото: АВТОВАЗ Fiat 124 Фото: Fiat

"Жигули" — пожалуй, самая известная советская копия западного авто. В СССР купили лицензию на Fiat 124, признанный лучшим авто 1966 года в Европе. Для советских дорог у ВАЗ-2101 увеличили клиренс, а задние дисковые тормоза заменили барабанными.

ВАЗ-2103 Фото: АВТОВАЗ Fiat 125 Фото: Wikipedia

Мало кто знает, что и ВАЗ-2103 и 2106 имеют итальянского брата – это Fiat 125. Советские клоны все же несколько отличаются от него дизайном передней части.

"Москвич-2141" и Simca 1307

"Москвич-2141" Simca 1307

При создании нового "Москвича" в начале 80-х на завод АЗЛК поступило прямое указание скопировать конструкцию западного авто. В качестве донора выбрали Simca 1307, который стал европейским авто года, как и Fiat 124. У обеих моделей переднеприводная компоновка и кузов хэтчбек, схожие дизайн и интерьер.

Ранее Фокус рассказывал, что и новый флагманский "Москвич 6" оказался не самостоятельной разработкой, а китайским JAC.

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