Конкурент Maybach за $400 000: представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)

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Genesis G90 LWB One Of One отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Седан предлагает множество удобств для задних пассажиров, включая массаж сидений и холодильник.
Премиальный седан Genesis G90 получил эксклюзивную версию от подразделения Genesis One Of One. Новинка отличается двухцветным кузовом и более роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.
Этот Genesis G90 в белый и черный цвета. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.
Автомобиль имеет удлиненную колесную базу LWB. Она предлагает больше места для пассажиров заднего ряда сидений.
Габариты Genesis G90 LWB:
- длина — 5465 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1490 мм;
- колесная база — 3370 мм.
Седан изготовлен по заказу неназванного клиента из Саудовской Аравии. Эксклюзивная модель обошлась владельцу в 400 000 долларов.
Эксклюзивная модификация предлагает более роскошный интерьер из белой и черной кожи, а также отделкой из мрамора. Сзади установлены два отдельных сиденья с подушками и подставками для ног.
Genesis G90 LWB оснащен "мягкой" гибридной установкой с 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Ранее Фокус сообщал, что спортивный седан Genesis G70 будет снят с производства.