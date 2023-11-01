Культовый итальянский суперкар 70-х простоял 46 лет заброшенным в гараже (видео)

De Tomaso Pantera — знаменитый итальянский суперкар с 300-сильным двигателем Ford. Винтажное авто способно развить 260 км/ч.

В США обнаружили редчайший суперкар De Tomaso Pantera 1972 года. Винтажное авто 46 лет не выезжало на дороги. Находке посвятили видео на Youtube-канале Hagerty.

Винтажный суперкар неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Нынешний владелец De Tomaso Pantera получил суперкар в наследство от своего отца вместе с британскими Lotus Elan и Sunbeam Tiger. Итальянское авто не эксплуатировалось с 1977 года и требует обслуживания.

За почти полвека в гараже суперкар De Tomaso Pantera покрылся слоем грязи, но на его кузове очень мало ржавчины, а салон хорошо сохранился. Замены требуют шланги системы охлаждения, тормозные колодки и другие детали из резины. Автомобиль отмыли и вскоре отправят на реставрацию.

Салон De Tomaso Pantera неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

De Tomaso Pantera выпускали с 1971 по 1993 годы и всего собрали 7260 купе. Автомобиль был создан в сотрудничестве с Ford и в США даже продавался в дилерской сети концерна. Клиновидный дизайн купе разработал известный стилист Том Тьярда.

Суперкар De Tomaso Pantera 1972 года оснащен 5,8-литровым двигателем Ford V8 мощностью 296 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 260 км/ч. Сейчас такие авто стоят свыше 100 000 долларов.

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