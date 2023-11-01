Классика на новый лад: знаменитые винтажные модели получили современный тюнинг (фото)

Класссические Dodge, Ford и Rolls-Royce отреставрировали и осовременили. Они получили мощные V8, а их салоны стали роскошнее и более комфортабельными.

В Лас-Вегасе на шоу SEMA выставили не только современные тюнингованные авто, но и винтажные Dodge Charger, Ford Mustang и Rolls-Royce Silver Cloud II. Старинные модели доработали в американском ателье Ringbrothers. Об автомобилях рассказали на его странице в Instagram.

В Ringbrothers уже давно специализируются на создании так называемых рестомодов – ретро-авто с современной начинкой. Они быстрее, комфортнее и проще в обслуживании и повседневной эксплуатации, чем машины в оригинальном состоянии. Именно таким образом отреставрировали и тюнинговали Dodge, Ford и Rolls-Royce.

Dodge Charger TUSK получил 1000-сильный мотор Фото: Ringbrothers

Dodge Charger TUSK

Классический Dodge Charger 1969 года оснастили 7,0-литровым компрессорным V8 Hemi на 1000 л. с. и 1285 Н∙м, а также 6-ступенчатой механической КПП. Кроме того, у авто полностью новая подвеска и современные дисковые тормоза Baer с шестипоршневыми суппортами.

Салон Dodge Charger отделан кожей и карбоном Фото: Ringbrothers

Часть кузовных панелей Dodge Charger теперь карбоновые, установлены и новые колесные диски с низкопрофильной резиной Michelin Pilot Sport 4S. У авто выпуклый капот и новые компактные бамперы, а клиренс существенно уменьшен.

В салоне Dodge Charger установлены новые руль и сиденья, появились цифровые приборы, а также современный климат-контроль. В отделке использованы кожа и карбон, а педали получили металлические накладки.

Ford Mustang UNCAGED Фото: Ringbrothers

Ford Mustang UNCAGED

Культовый Ford Mustang 1965 года выглядит привычно, но на самом деле у него полностью новый кузов – более широкий и низкий, чем у оригинальной модели. Появились и светодиодные фары.

Ford Mustang стал шире и ниже Фото: Ringbrothers

Салон Mustang также кардинально переделали – обшили дорогой кожей и декорировали алюминием. Заменены руль, приборы и рычаг КПП, появились и современные кресла с подголовниками.

Под капотом установлен 5,0-литровый 460-сильный V8 от современного Ford Mustang. Кабриолет получил 10-ступенчатую автоматическую КПП, полностью независимую подвеску от Penske с регулируемыми амортизаторами, новые тормоза и 18-дюймовые диски в ретро-стиле с шинами Continental.

Салон Ford Mustang сделали роскошнее Фото: Ringbrothers

Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount

Роскошный Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount 1961 года постарались сохранить максимально аутентичным на вид. Его только отреставрировали и даже современные 18-дюймовые колеса выполнили в классическом стиле.

Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount не изменился внешне Фото: Ringbrothers

В салоне улучшили отделку, использовав дорогие кожу и дерево. Появились современные приборы, а потолок получил диодную подсветку в виде звездного неба – как в новых Rolls-Royce. Для задних пассажиров установили раскладные столики.

Кроме того, Rolls-Royce Silver Cloud II получил 6,2-литровый 640-сильный V8 от General Motors, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической КПП с кнопочным селектором. Новая подвеска сделала езду более комфортабельной.

Rolls-Royce Silver Cloud II внутри отделан кожей и деревом Фото: Ringbrothers

Все три автомобиля останутся единичным эксклюзивом — их не станут выпускать даже мелкими партиями. Стоимость машин не называют, но известно, что она исчисляется сотнями тысяч долларов, ведь продукция Ringbrothers всегда недешевая.

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