Смешение стилей: тест-драйв нового Citroen C4 X
Новый Citroen C4 X — нетипичный внедорожный седан-фастбек с высоким клиренсом и большим багажником. Фокус испытал нестандартное авто на наших дорогах и оценил его плюсы и минусы.
Это одна из самых оригинальных новых моделей на украинском рынке. Она сочетает в себе черты абсолютно разных авто — компактного седана С-класса, купе-фастбека и кроссовера. На тесте у Фокуса — новый Citroen C4 X.
Еще 15 лет назад на авторынке Украины доминировали седаны, однако постепенно они уступили лидерство кроссоверам. Это не особенность Украины — такой тренд наблюдается во всем мире. Впрочем, в Citroen не спешат отправлять седан на покой и попытались переосмыслить его концепцию. Именно поэтому в линейке Citroen C4 довольно неожиданно появилась нестандартная четырехдверная версия, которую создатели называют кросс-седаном.
Стильный силуэт и высокий клиренс – дизайн Citroen C4 X
В анфас седан Citroen C4 X ничем не отличается от пятидверного собрата. У него высокий профилированный капот, а светодиодные фары выполнены в виде шеврона – логотипа Citroen.
А вот в профиль новый Citroen C4 X выглядит весьма нестандартно. С одной стороны, у него обтекаемый профиль с покатой купеобразной крышей, рельефными боковинами и заостренной частью. С другой, — у седана высокий (180 мм) клиренс, а нижняя часть кузова защищена пластиковым обвесом, как у кроссоверов. В крышку багажника интегрирован небольшой спойлер.
Седан Citroen C4 X на 240 мм длиннее пятидверной модели. При этом колесная база у двух автомобилей одинаковая.
Размеры Citroen C4 X 2023:
- длина — 4600 мм;
- ширина — 1834 мм;
- высота — 1525 мм;
- колесная база — 2670 мм.
Салон Citroen C4 X и его "фишки"
Отделка салона разбавлена черными лакированными вставками, присутствуют и серебристые акценты "под алюминий". На сиденьях — износостойкая ткань, напоминающая сукно. Местами встречается жесткий пластик, но, в общем, качество материалов соответствует С-классу.
Руль обшит кожей во всех C4 X и приплюснут сверху и снизу, а вместо рычага КПП предусмотрен миниатюрный джойстик. Цифровой щиток приборов у Citroen C4 X очень небольшой, но показания неплохо считываются. Его можно настроить и вывести на экран, например, тахометр или данные бортового компьютера. В добавок, есть проекционный дисплей, выдвигающийся из передней панели.
На центральной панели установлен большой 10,1-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню понятное. Предусмотрены и Android Auto и Apple CarPlay, а в топовой версии Shine есть еще и довольно неплохая навигация.
Большие круглые переключатели климата удобные в пользовании на ощупь, хотя некоторые кнопки мелковаты. Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, разъемами USB-A и USB-C.
"Фишка" Citroen C4 X — специальный держатель для планшета. Сам планшет при надобности можно спрятать в выдвижном ящике ниже. При этом у седана остается глубокий вместительный "бардачок". А вот бокс в подлокотнике очень небольшой.
Насколько просторен новый Citroen C4 X
Диапазон регулировок руля и водительского сиденья довольно широкий, поэтому удобную позицию за рулем найти мне было нетрудно. Посадка высокая, как для седана, хотя все же ниже, чем у кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а вот назад — несколько ограничен из-за небольшого стекла и приподнятной "кормы". Благо у камеры заднего вида довольно качественная картинка.
Передние сиденья очень мягкие и комфортабельные, а еще наполнены специальной пеной, способной "запоминать" принятую ею форму. Спина в них не устает. А вот боковой поддержки хотелось бы немного больше. Подогрев есть у всех Citroen C4 X 2023.
Перемещаемся на второй ряд. Пространство для ног сзади – одно из самых больших в С-классе. К тому же, благодаря большому углу наклона спинки посадка расслабленная, а над головой остается запас места. У задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и порт USB-C, а в топовой версии добавлен еще и подогрев. Чего не хватает, так это подлокотника.
Багажник Citroen C4 X огромный: 510 л по умолчанию и 1360 л — со сложенными задними сиденьями. Он глубокий, а вот его проем все же узковат. Под полом хранится запаска-докатка. Для авто доступны сетка и органайзеры, позволяющие разделить и закрепить багаж.
Комплектация Citroen C4 X
Климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида — все это есть уже в базовом Citroen C4 X Feel.
В тестовой версии Shine добавлены бесключевой доступ, подогрев руля, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.
Тяговитый и экономичный – двигатель Citroen C4 X
Новый Citroen C4 X в Украине предложен с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами PureTech мощностью 100 и 130 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем BlueHDi. На тест Фокуса была предоставлена дизельная версия.
У мотора спокойный характер. Он неплохо чувствует себя на малых оборотах, а максимальные 300 Н∙м крутящего момента в распоряжении с 1750 об/мин, поэтому тяги вполне достаточно.
Звук турбодизеля дает о себе знать, но он относительно негромкий (хотя в Opel Astra и особенно DS 4 этот же двигатель все же слышен меньше). Да и вибрации не ощутимы, а 8-ступенчатый автомат работает плавно.
Динамика Citroen C4 X вполне достаточная для города, да и на трассе обгон совершается довольно легко. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 с, а максимальная скорость седана составляет 210 км/ч.
Преимущество дизеля — его экономичность: паспортный расход топлива составляет 5,7 л/100 км в городском цикле и 4,2 л/100 км — в загородном. У нас получилось вложиться 7 л на 100 км при преимущественно городской езде с пробками. Не последнюю роль в снижении расхода играет система глушения мотора при остановках.
Комфортно и плавно — управляемость Citroen C4 X
У Citroen C4 X в приоритете — комфорт. Его подвеска дополнена технологией PHC (Progressive Hydraulic Cushions) — гидравлическими упорами амортизаторов, делающими езду очень мягкой. С ними выбоины на дороге поглощаются очень плавно и тихо — почти как с пневмоподвеской. Крены кузова при этом, конечно, выражены, но они не критические.
Повышенный клиренс и мягкая подвеска позволяют при надобности съехать с асфальта на грунтовку. Легкое бездорожье — не помеха для Citroen C4 X.
Руль кросс-седана очень легкий — он вращается двумя пальцами, но обратной связи хотелось бы больше. Сцепление с дорогой и курсовая устойчивость не вызывают вопросов. Шумоизоляция у C4 X неплохая: на скоростях после 110 км/ч становится слышен шум ветра, но в общем в салоне тихо.
Цена Citroen C4 X в Украине
Седан Citroen C4 X 2023 стоит от 875 100 гривен за базовую 100-сильную версию. Дизельный вариант в топовом исполнении Shine обойдется в 1 130 800 гривен. Это не самый дешевый седан С-класса в Украине, но и далеко не наиболее дорогой. А по меркам кроссоверов, цена Citroen C4 X очень даже невысокая.
Вердикт Фокуса
Новый Citroen C4 X можно назвать уникальным продуктом в своем сегменте, ведь это единственный, на данный момент, компактный седан с качествами кроссовера. У него большой багажник и довольно просторный салон, а высокий клиренс и мягкая подвеска делают автомобиль приспособленным к нашим дорогам.
Плюсы Citroen C4 X:
- высокий клиренс;
- большой багажник;
- экономичный турбодизель;
- комфортабельная езда.
Минусы Citroen C4 X:
- ограниченный обзор назад;
- небольшой экран панели приборов;
- узкий проем багажника.
Технические характеристики Citroen C4 X:
|Тип двигателя
|дизельный с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1499
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|130/3750
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса
|5,7-4,2 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|210
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,8
|Объем топливного бака, л
|50