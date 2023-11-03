Смешение стилей: тест-драйв нового Citroen C4 X

Новый Citroen C4 X — нетипичный внедорожный седан-фастбек с высоким клиренсом и большим багажником. Фокус испытал нестандартное авто на наших дорогах и оценил его плюсы и минусы.

Это одна из самых оригинальных новых моделей на украинском рынке. Она сочетает в себе черты абсолютно разных авто — компактного седана С-класса, купе-фастбека и кроссовера. На тесте у Фокуса — новый Citroen C4 X.

Еще 15 лет назад на авторынке Украины доминировали седаны, однако постепенно они уступили лидерство кроссоверам. Это не особенность Украины — такой тренд наблюдается во всем мире. Впрочем, в Citroen не спешат отправлять седан на покой и попытались переосмыслить его концепцию. Именно поэтому в линейке Citroen C4 довольно неожиданно появилась нестандартная четырехдверная версия, которую создатели называют кросс-седаном.

У авто оригинальный дизайн передней части Фото: Тарас Брязгунов

Стильный силуэт и высокий клиренс – дизайн Citroen C4 X

В анфас седан Citroen C4 X ничем не отличается от пятидверного собрата. У него высокий профилированный капот, а светодиодные фары выполнены в виде шеврона – логотипа Citroen.

А вот в профиль новый Citroen C4 X выглядит весьма нестандартно. С одной стороны, у него обтекаемый профиль с покатой купеобразной крышей, рельефными боковинами и заостренной частью. С другой, — у седана высокий (180 мм) клиренс, а нижняя часть кузова защищена пластиковым обвесом, как у кроссоверов. В крышку багажника интегрирован небольшой спойлер.

У Citroen C4 X покатая купеобразная линия крыши Фото: Тарас Брязгунов

Седан Citroen C4 X на 240 мм длиннее пятидверной модели. При этом колесная база у двух автомобилей одинаковая.

Размеры Citroen C4 X 2023:

длина — 4600 мм;

ширина — 1834 мм;

высота — 1525 мм;

колесная база — 2670 мм.

Нижняя часть кузова прикрыта пластиковым обвесом Фото: Тарас Брязгунов

Салон Citroen C4 X и его "фишки"

Отделка салона разбавлена черными лакированными вставками, присутствуют и серебристые акценты "под алюминий". На сиденьях — износостойкая ткань, напоминающая сукно. Местами встречается жесткий пластик, но, в общем, качество материалов соответствует С-классу.

Вместо рычага КПП установлен миниатюрный джойстик Фото: Тарас Брязгунов

Руль обшит кожей во всех C4 X и приплюснут сверху и снизу, а вместо рычага КПП предусмотрен миниатюрный джойстик. Цифровой щиток приборов у Citroen C4 X очень небольшой, но показания неплохо считываются. Его можно настроить и вывести на экран, например, тахометр или данные бортового компьютера. В добавок, есть проекционный дисплей, выдвигающийся из передней панели.

На центральной панели установлен большой 10,1-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню понятное. Предусмотрены и Android Auto и Apple CarPlay, а в топовой версии Shine есть еще и довольно неплохая навигация.

Цифровая панель приборов у C4 X небольшая Фото: Тарас Брязгунов Дисплея можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов

Большие круглые переключатели климата удобные в пользовании на ощупь, хотя некоторые кнопки мелковаты. Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, разъемами USB-A и USB-C.

"Фишка" Citroen C4 X — специальный держатель для планшета. Сам планшет при надобности можно спрятать в выдвижном ящике ниже. При этом у седана остается глубокий вместительный "бардачок". А вот бокс в подлокотнике очень небольшой.

Топовая версия получила проекцию данных Фото: Тарас Брязгунов

Насколько просторен новый Citroen C4 X

Диапазон регулировок руля и водительского сиденья довольно широкий, поэтому удобную позицию за рулем найти мне было нетрудно. Посадка высокая, как для седана, хотя все же ниже, чем у кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а вот назад — несколько ограничен из-за небольшого стекла и приподнятной "кормы". Благо у камеры заднего вида довольно качественная картинка.

Передние сиденья очень мягкие и комфортабельные, а еще наполнены специальной пеной, способной "запоминать" принятую ею форму. Спина в них не устает. А вот боковой поддержки хотелось бы немного больше. Подогрев есть у всех Citroen C4 X 2023.

Передние сиденья Citroen C4 X очень мягкие и комфортабельные Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду щедрое пространство для ног Фото: Тарас Брязгунов

Перемещаемся на второй ряд. Пространство для ног сзади – одно из самых больших в С-классе. К тому же, благодаря большому углу наклона спинки посадка расслабленная, а над головой остается запас места. У задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и порт USB-C, а в топовой версии добавлен еще и подогрев. Чего не хватает, так это подлокотника.

Багажник Citroen C4 X огромный: 510 л по умолчанию и 1360 л — со сложенными задними сиденьями. Он глубокий, а вот его проем все же узковат. Под полом хранится запаска-докатка. Для авто доступны сетка и органайзеры, позволяющие разделить и закрепить багаж.

Багажник Citroen C4 X большой - 510 л Фото: Тарас Брязгунов Для авто доступны различные аксессуары в багажник Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1360 л Фото: Тарас Брязгунов Под полом предусмотрена докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Citroen C4 X

Климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида — все это есть уже в базовом Citroen C4 X Feel.

В тестовой версии Shine добавлены бесключевой доступ, подогрев руля, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

В салоне предусмотрен оригинальный держатель для планшета Фото: Тарас Брязгунов Выдвижной ящик подойдет для документов или того же планшета Фото: Тарас Брязгунов Перчаточный ящик Citroen C4 X весьма глубокий Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике у Citroen C4 X небольшой Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и USB-порт Фото: Тарас Брязгунов

Тяговитый и экономичный – двигатель Citroen C4 X

Новый Citroen C4 X в Украине предложен с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами PureTech мощностью 100 и 130 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем BlueHDi. На тест Фокуса была предоставлена дизельная версия.

У мотора спокойный характер. Он неплохо чувствует себя на малых оборотах, а максимальные 300 Н∙м крутящего момента в распоряжении с 1750 об/мин, поэтому тяги вполне достаточно.

1,5-литровый турбодизель порадует расходом топлива Фото: Тарас Брязгунов

Звук турбодизеля дает о себе знать, но он относительно негромкий (хотя в Opel Astra и особенно DS 4 этот же двигатель все же слышен меньше). Да и вибрации не ощутимы, а 8-ступенчатый автомат работает плавно.

Динамика Citroen C4 X вполне достаточная для города, да и на трассе обгон совершается довольно легко. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 с, а максимальная скорость седана составляет 210 км/ч.

Мягкая подвеска Citroen C4 X плавно поглощает дорожные неровности Фото: Тарас Брязгунов

Преимущество дизеля — его экономичность: паспортный расход топлива составляет 5,7 л/100 км в городском цикле и 4,2 л/100 км — в загородном. У нас получилось вложиться 7 л на 100 км при преимущественно городской езде с пробками. Не последнюю роль в снижении расхода играет система глушения мотора при остановках.

Комфортно и плавно — управляемость Citroen C4 X

У Citroen C4 X в приоритете — комфорт. Его подвеска дополнена технологией PHC (Progressive Hydraulic Cushions) — гидравлическими упорами амортизаторов, делающими езду очень мягкой. С ними выбоины на дороге поглощаются очень плавно и тихо — почти как с пневмоподвеской. Крены кузова при этом, конечно, выражены, но они не критические.

Повышенный клиренс и мягкая подвеска позволяют при надобности съехать с асфальта на грунтовку. Легкое бездорожье — не помеха для Citroen C4 X.

Клиренс седана составляет 180 мм Фото: Тарас Брязгунов

Руль кросс-седана очень легкий — он вращается двумя пальцами, но обратной связи хотелось бы больше. Сцепление с дорогой и курсовая устойчивость не вызывают вопросов. Шумоизоляция у C4 X неплохая: на скоростях после 110 км/ч становится слышен шум ветра, но в общем в салоне тихо.

Цена Citroen C4 X в Украине

Седан Citroen C4 X 2023 стоит от 875 100 гривен за базовую 100-сильную версию. Дизельный вариант в топовом исполнении Shine обойдется в 1 130 800 гривен. Это не самый дешевый седан С-класса в Украине, но и далеко не наиболее дорогой. А по меркам кроссоверов, цена Citroen C4 X очень даже невысокая.

Фары Citroen C4 X напоминают логотип французской марки Фото: Тарас Брязгунов Задняя часть седана заострена Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Citroen C4 X можно назвать уникальным продуктом в своем сегменте, ведь это единственный, на данный момент, компактный седан с качествами кроссовера. У него большой багажник и довольно просторный салон, а высокий клиренс и мягкая подвеска делают автомобиль приспособленным к нашим дорогам.

Плюсы Citroen C4 X:

высокий клиренс;

большой багажник;

экономичный турбодизель;

комфортабельная езда.

Минусы Citroen C4 X:

ограниченный обзор назад;

небольшой экран панели приборов;

узкий проем багажника.

Технические характеристики Citroen C4 X: