Chery показали стильный гибридный кроссовер с расходом 1,49 л на 100 км (фото)

Jetour Shanhai L9 станет флагманской моделью новой линейки гибридных кроссоверов и внедорожников. Новинка имеет низкий расход топлива и способна проехать до 84 км на электротяге.

Модельный ряд Jetour пополнит гибридный кроссовер Shanhai L9. Новинка получит стильный дизайн, богатое оснащение и низкий расход топлива. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Jetour Shanhai L9 официально представят в Китае уже 14 ноября. Кроссовер составит конкуренцию BYD Frigate 07 и Haval Big Dog PHEV.

Спереди расположена раздельная оптика с вертикальными фарами и тонкими дневными ходовыми огнями. Помимо этого кроссовер получит массивную решетку радиатора.

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. На бампере есть два фальшивых выхлопных патрубка.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты Jetour Shanhai L9:

длина — 4862 мм;

ширина — 1925 мм;

высота — 1784 мм;

колесная база — 2850 мм.

На выбор предложат модификации на пять, шесть или семь посадочных мест. Также покупатели смогут заказать кроссовер с 19- или 20-дюймовыми колесными дисками.

В интерьере установят большой дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. Внутри можно найти и площадку для беспроводной зарядки.

В интерьере размещены два больших дисплея Фото: MIIT China

Jetour Shanhai L9 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 156 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Кроссовер расходует 1,49 литра топлива на 100 км в смешанном цикле и способен проехать до 84 км на электротяге.

Jetour Shanhai L9 поступит в продажу в Китае уже в конце 2023 года. Стоимость кроссовера пока неизвестна.

Ранее Фокус рассказал, что линейку Chery Fengyun пополнит гибридный седан A8 PHEV.