Цена $10 000 и расход 4 л на 100 км: Suzuki представили доступную семейную модель (фото)

У минивэна Suzuki Spacia оригинальный дизайн и практичный трансформируемый салон. Все версии модели являются экономичными гибридами.

В Японии презентовали новый Suzuki Spacia. Компактный минивэн поступит в продажу по цене от 1 530 100 иен ($10 135). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Suzuki.

Минивэн достигает всего 3,4 м в длину Фото: Suzuki

Минивэн Suzuki Spacia относится к сегменту так называемых кей-каров – субкомпактных городских авто. Он достигает всего 3395 мм в длину, 1460 мм в ширину и 1785 мм в высоту при колесной базе в 2460 мм.

Suzuki Spacia 2024 отличается рубленным дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными стойками крыши. Задние двери выполнены сдвижными.

Задние двери выполнены сдвижными Фото: Suzuki

На выбор предлагают два варианта оформления передней части. В стандартной версии Spacia выглядит сдержаннее, а в модификации Custom дизайн получился более агрессивным.

В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой 9,0-дюймовый тачскрин. "Фишка" Suzuki Spacia – задние сиденья с горизонтальной регулировкой и выдвижными подставками для отдыха ног, которые также могут использоваться для фиксации багажа.

Задние сиденья получили выдвижные подставки для отдыха ног Фото: Suzuki При надобности подставки под ноги можно использовать для фиксации багажа Фото: Suzuki

Базовая комплектация Suzuki Spacia включает климат-контроль, подогрев руля и сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического замедления и удержания в полосе.

Все Suzuki Spacia 2024 являются гибридами. Начальная версия получила 660-кубовый атмосферный двигатель на 49 л. с. и 2,6-сильный электромотор. Средний расход топлива составляет 4 л на 100 км.

Suzuki Spacia получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Suzuki

Вариант Custom получил турбонаддув, что подняло отдачу до 64 л. с. Электромотор у него также мощнее – 3,1 л. с. Расзход топлива — 4,5 л/100 км. Привод у минивэна может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал про новый Suzuki Swift, который также получил гибридную установку.

Также мы писали про первый электромобиль Suzuki.