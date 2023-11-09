Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Цена $10 000 и расход 4 л на 100 км: Suzuki представили доступную семейную модель (фото)

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia
Фото: Suzuki | Suzuki Spacia доступен в двух вариантах дизайна

У минивэна Suzuki Spacia оригинальный дизайн и практичный трансформируемый салон. Все версии модели являются экономичными гибридами.

Related video

В Японии презентовали новый Suzuki Spacia. Компактный минивэн поступит в продажу по цене от 1 530 100 иен ($10 135). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Suzuki.

Suzuki Spacia, Suzuki Spacia 2024, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia Fullscreen
Минивэн достигает всего 3,4 м в длину
Фото: Suzuki

Минивэн Suzuki Spacia относится к сегменту так называемых кей-каров – субкомпактных городских авто. Он достигает всего 3395 мм в длину, 1460 мм в ширину и 1785 мм в высоту при колесной базе в 2460 мм.

Suzuki Spacia 2024 отличается рубленным дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными стойками крыши. Задние двери выполнены сдвижными.

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia Fullscreen
Задние двери выполнены сдвижными
Фото: Suzuki

На выбор предлагают два варианта оформления передней части. В стандартной версии Spacia выглядит сдержаннее, а в модификации Custom дизайн получился более агрессивным.

В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой 9,0-дюймовый тачскрин. "Фишка" Suzuki Spacia – задние сиденья с горизонтальной регулировкой и выдвижными подставками для отдыха ног, которые также могут использоваться для фиксации багажа.

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia Fullscreen
Задние сиденья получили выдвижные подставки для отдыха ног
Фото: Suzuki
Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia Fullscreen
При надобности подставки под ноги можно использовать для фиксации багажа
Фото: Suzuki

Базовая комплектация Suzuki Spacia включает климат-контроль, подогрев руля и сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического замедления и удержания в полосе.

Важно
"Гелендваген" в миниатюре: Suzuki Jimny получил яркий тюнинг (фото)
"Гелендваген" в миниатюре: Suzuki Jimny получил яркий тюнинг (фото)

Все Suzuki Spacia 2024 являются гибридами. Начальная версия получила 660-кубовый атмосферный двигатель на 49 л. с. и 2,6-сильный электромотор. Средний расход топлива составляет 4 л на 100 км.

салон Suzuki Spacia, Suzuki Spacia 2024, новый Suzuki Spacia, минивэн Suzuki Spacia Fullscreen
Suzuki Spacia получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин
Фото: Suzuki

Вариант Custom получил турбонаддув, что подняло отдачу до 64 л. с. Электромотор у него также мощнее – 3,1 л. с. Расзход топлива — 4,5 л/100 км. Привод у минивэна может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал про новый Suzuki Swift, который также получил гибридную установку.

Также мы писали про первый электромобиль Suzuki.