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Ціна $10 000 і витрата 4 л на 100 км: Suzuki представили доступну сімейну модель (фото)

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia
Фото: Suzuki | Suzuki Spacia доступний у двох варіантах дизайну

Мінівен Suzuki Spacia має оригінальний дизайн і практичний трансформований салон. Усі версії моделі є економічними гібридами.

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В Японії презентували новий Suzuki Spacia. Компактний мінівен надійде в продаж за ціною від 1 530 100 ієн ($10 135). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Suzuki.

Suzuki Spacia, Suzuki Spacia 2024, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia Fullscreen
Мінівен сягає лише 3,4 м у довжину
Фото: Suzuki

Мінівен Suzuki Spacia належить до сегменту так званих кей-карів — субкомпактних міських авто. Він сягає лише 3395 мм завдовжки, 1460 мм завширшки та 1785 мм заввишки при колісній базі у 2460 мм.

Suzuki Spacia 2024 відрізняється рубаним дизайном з коротким високим капотом і вертикальними стійками даху. Задні двері виконані зсувними.

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia Fullscreen
Задні двері виконані зсувними
Фото: Suzuki

На вибір пропонують два варіанти оформлення передньої частини. У стандартній версії Spacia має стриманіший вигляд, а в модифікації Custom дизайн вийшов більш агресивним.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів і великий 9,0-дюймовий тачскрін. "Фішка" Suzuki Spacia — задні сидіння з горизонтальним регулюванням і висувними підставками для відпочинку ніг, які також можуть використовуватися для фіксації багажу.

Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia Fullscreen
Задні сидіння отримали висувні підставки для відпочинку ніг
Фото: Suzuki
Suzuki Spacia 2024, Suzuki Spacia, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia Fullscreen
За потреби підставки під ноги можна використовувати для фіксації багажу
Фото: Suzuki

Базова комплектація Suzuki Spacia охоплює клімат-контроль, підігрів керма та сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного сповільнення та утримання в смузі.

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Усі Suzuki Spacia 2024 є гібридами. Початкова версія отримала 660-кубовий атмосферний двигун на 49 к. с. і 2,6-сильний електромотор. Середня витрата пального становить 4 л на 100 км.

салон Suzuki Spacia, Suzuki Spacia 2024, новий Suzuki Spacia, мінівен Suzuki Spacia Fullscreen
Suzuki Spacia отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін
Фото: Suzuki

Варіант Custom отримав турбонаддув, що підняло віддачу до 64 к. с. Електромотор у нього також потужніший — 3,1 к. с. Витрата палива — 4,5 л/100 км. Привід у мінівена може бути переднім або повним.

Раніше Фокус розповідав про новий Suzuki Swift, який також отримав гібридну установку.

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